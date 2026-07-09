تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 09-07-2026

انخفض سعر سهم مايكروسوفت MICROSOFT CORP (MSFT) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر اصطدام السهم بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما عرضه للضغط السلبي والذي أجبره على الارتداد انخفاضاً، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير، مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 398.00$، ليستهدف مستوى الدعم 367.00$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط