تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 09-07-2026

تراجع قليلاً سعر عملة لايت كوين (LTCUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط محاولات السعر اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والتخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، في ظل سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ما يعزز من فرص صعود السعر في الفترة القريبة المقبلة.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر العملة الرقمية خلال تداولاته اللحظية القادمة، طيلة استقراره اعلى الدعم 42.70$، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري والعنيد 45.40$.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: صاعد