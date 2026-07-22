تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 22-07-2026

تراجع قليلاً سعر الذهب (GOLD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في هدنة يحاول خلالها السعر التقاط الأنفس وجني أرباح ارتفاعاته السابقة، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، وسط سيطرة موجة تصحيحية صاعدة قوية مدعومة بتداولات السعر المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص امتداد تلك الموجة في الفترة القريبة المقبلة، خاصة إن ظل محافظاً على الدعوم القريبة منه.