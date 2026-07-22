الاقتصاد

تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 22-07-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-22 10:57 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تراجع قليلاً سعر الذهب (GOLD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في هدنة يحاول خلالها السعر التقاط الأنفس وجني أرباح ارتفاعاته السابقة، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، وسط سيطرة موجة تصحيحية صاعدة قوية مدعومة بتداولات السعر المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص امتداد تلك الموجة في الفترة القريبة المقبلة، خاصة إن ظل محافظاً على الدعوم القريبة منه.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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