سعر الذهب يحاول تصريف تشبعه الشرائي - توقعات اليوم – 23-07-2026

شهد سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) تداولات متذبذبة مالت إلى الارتفاع الطفيف خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، مدعوماً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، في محاولة لالتقاط الأنفاس بعد موجة الهبوط السابقة.

إلا أن هذه الإشارات بدأت تفقد قوتها مع دخول مؤشرات القوة النسبية إلى مناطق تشبع شرائي مفرط مقارنة بحركة الزوج، ما يشير إلى تراجع الزخم الصاعد، وفي الوقت نفسه لا يزال الزوج يتداول دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع استمرار سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، وهو ما يبقي احتمالات استئناف الضغوط البيعية قائمة خلال الفترة المقبلة.