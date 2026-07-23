سعر الغاز الطبيعي دون أي جديد -توقعات اليوم 23-7-2026

حافظ سعر المؤشر على استقراره السلبي دون الحاجز المتمثل بمستوى 25225.00 ليعلن بذلك عن تمسكه بمحاولة تفعيل المسار التصحيحي الهابط من جديد لنلاحظ تسلله حاليا ليستقر قرب 25110.00.

كذلك بدء تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي سيزيد من فعالية المسار الهابط والذي قد يستهدف بدوره قريبا لمستوى 24970.00 و24890.00 على التوالي, لابد من التنويه إلى أن اختراق السعر للحاجز المذكور سابقا والثبات أعلاه, فإن ذلك سيؤكد استعداده لتشكيل موجات صاعدة جديدة لنتوقع انجذابه أولا نحو 25480.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 24900.00 و 25200.00

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات الحاجز