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سعر الغاز الطبيعي دون أي جديد -توقعات اليوم 23-7-2026

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  • سعر الغاز الطبيعي دون أي جديد -توقعات اليوم 23-7-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-23 05:17 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

حافظ سعر المؤشر على استقراره السلبي دون الحاجز المتمثل بمستوى 25225.00 ليعلن بذلك عن تمسكه بمحاولة تفعيل المسار التصحيحي الهابط من جديد لنلاحظ تسلله حاليا ليستقر قرب 25110.00.

 

كذلك بدء تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي سيزيد من فعالية المسار الهابط والذي قد يستهدف بدوره قريبا لمستوى 24970.00 و24890.00 على التوالي, لابد من التنويه إلى أن اختراق السعر للحاجز المذكور سابقا والثبات أعلاه, فإن ذلك سيؤكد استعداده لتشكيل موجات صاعدة جديدة لنتوقع انجذابه أولا نحو 25480.00.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 24900.00 و 25200.00

 

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات الحاجز

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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