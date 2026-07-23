الاقتصاد

سعر اليورو مقابل الين يقترب من الهدف الأول-توقعات اليوم 23-7-2026

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  • سعر اليورو مقابل الين يقترب من الهدف الأول-توقعات اليوم 23-7-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-23 05:15 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

بالرغم من تشكيل سعر الزوج مؤخرا لتداولات جانبية إلا أن الثبات المتكرر فوق الدعم الرئيسي المستقر عند 216.75 وبمحاولة تشكيل مستوى 217.50 للدعم الإضافي, فإن هذه العوامل تدعم الاستمرارية الإيجابية لنلاحظ اندفاعه حاليا نحو مستوى 218.30.

 

توفر العزم الإيجابي حاليا سيساهم بتجديد السعر للمحاولات الصاعدة لنتوقع مهاجمته أولا للحاجز المستقر عند 218.60 ولنؤكد على أهمية تجاوزه ليؤكد ذلك استعداده لتسجيل مكاسب إضافية قد تبدأ من 219.40 و220.00 على التوالي.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 217.85  و 219.40 

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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