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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو مقابل الين يقترب من الهدف الأول-توقعات اليوم 23-7-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-07-23 05:15 UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
بالرغم من تشكيل سعر الزوج مؤخرا لتداولات جانبية إلا أن الثبات المتكرر فوق الدعم الرئيسي المستقر عند 216.75 وبمحاولة تشكيل مستوى 217.50 للدعم الإضافي, فإن هذه العوامل تدعم الاستمرارية الإيجابية لنلاحظ اندفاعه حاليا نحو مستوى 218.30.
توفر العزم الإيجابي حاليا سيساهم بتجديد السعر للمحاولات الصاعدة لنتوقع مهاجمته أولا للحاجز المستقر عند 218.60 ولنؤكد على أهمية تجاوزه ليؤكد ذلك استعداده لتسجيل مكاسب إضافية قد تبدأ من 219.40 و220.00 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 217.85 و 219.40
توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع