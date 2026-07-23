سعر اليورو مقابل الين يقترب من الهدف الأول-توقعات اليوم 23-7-2026

بالرغم من تشكيل سعر الزوج مؤخرا لتداولات جانبية إلا أن الثبات المتكرر فوق الدعم الرئيسي المستقر عند 216.75 وبمحاولة تشكيل مستوى 217.50 للدعم الإضافي, فإن هذه العوامل تدعم الاستمرارية الإيجابية لنلاحظ اندفاعه حاليا نحو مستوى 218.30.

توفر العزم الإيجابي حاليا سيساهم بتجديد السعر للمحاولات الصاعدة لنتوقع مهاجمته أولا للحاجز المستقر عند 218.60 ولنؤكد على أهمية تجاوزه ليؤكد ذلك استعداده لتسجيل مكاسب إضافية قد تبدأ من 219.40 و220.00 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 217.85 و 219.40

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع