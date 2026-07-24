سعر اليورو مقابل الباوند يحقق الهدف التصحيحي– توقعات اليوم 24-7-2026

نجح سعر الزوج بتداولات يوم أمس بتحقيقه للهدف الأول المستقر عند 186.65 والذي يشكل حاليا حاجز إضافي أمام الاندفاع الصاعد ليجبره ذلك على تقديم بعض التداولات الجانبية بتذبذبه قرب مستوى 186.40.

نود التنويه إلى أن السيناريو الصاعد سيبقى قائم بثبات مستوى الدعم الرئيسي الحالي والمتمركز عند 184.30, كذلك اتحاد تقديم المؤشرات الرئيسية وبتشكيل مستوى 186.00 لدعم إضافي جديد, فإن هذه العوامل تدعونا لانتظار اختراق السعر للحاجز الحالي ليعزز ذلك فرص تسجيله لمكاسب إضافية قد تمتد أولا نحو 186.95 وصولا نحو 187.60 ليهاجم بذلك مقاومة مهمة لتحديد الاتجاه العام المتوقع للتداولات القادمة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 185.90 و 186.95

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع