شكرا لقرائتكم خبر عن الريبل ينخفض رغم تجاوز معاملات الذكاء الاصطناعي على شبكة ريبل مليون معاملة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تواصل عملة الريبل التابعة لشركة ريبل فقدان الزخم خلال تعاملات الخميس بسبب التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط، لكنها تلقت دعماً اليوم من التطورات المتعلقة بـ قانون الوضوح الأمريكي (Clarity Act)، إلى جانب مؤشرات حديثة على تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة.

إلا أن استمرار الحرب بين الولايات المتحدة وإيران ضغط على الأصول عالية المخاطر، بما في ذلك العملات المشفرة، في ظل بقاء معنويات المستثمرين ضمن منطقة "الخوف" وفق مؤشر الخوف والطمع (Fear & Greed Index)، الذي تراجع إلى 31 نقطة الخميس مقارنة بـ 33 نقطة في اليوم السابق، ما حدّ من الإقبال على عملة الريبل والمنتجات الاستثمارية المرتبطة بها.

وعلى صعيد التداولات، ، جرى تداول الريبل فوق مستوى 1.13 دولار، بعدما سجلت أعلى مستوى في أسبوع عند 1.16 دولار يوم الثلاثاء.

توترات جيوسياسية متلاحقة

وأعلن الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن أنهم استهدفوا ناقلتي نفط سعوديتين باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ، متهمينهما بانتهاك الحصار البحري الذي أعلنوه ضد السعودية هذا الأسبوع.

ورد ترامب بالتأكيد على أن الولايات المتحدة ستحمل إيران المسؤولية عن أي هجمات مستقبلية ينفذها الحوثيون ضد السفن في البحر الأحمر، مهددًا بتوجيه "عقاب عسكري كبير" لكل من طهران والحوثيين.

وذكر موقع أكسيوس أن الرئيس ترامب يدرس تنفيذ "هجوم ضخم" ضد إيران، مضيفًا: "أكبر من أي وقت مضى. أنا قريب من اتخاذ القرار، وكل شيء جاهز لذلك."

وجاءت الهجمات على الناقلات بعد ساعات من تهديد ترامب بتدمير جسر أو محطة كهرباء إيرانية في كل مرة تستهدف فيها طهران سفينة في مضيق هرمز.

من جانبها، حذرت إيران من أنها سترد باستهداف البنية التحتية والأصول المرتبطة بالولايات المتحدة في أنحاء المنطقة إذا نفذت واشنطن تلك التهديدات.

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء عن مصدر عسكري لم تسمه قوله: "إذا استهدف الأمريكيون جسرًا أو محطة كهرباء في إيران، فإن إيران سترد بضرب البنية التحتية والجسور في المنطقة، بما في ذلك منشآت الطاقة التي تمتلك الولايات المتحدة مصالح فيها."

ريبل تتجاوز مليون معاملة لوكلاء الذكاء الاصطناعي

في المقابل، حققت RippleX، المطورة لشبكة XRP Ledger، إنجازاً جديداً بعد تجاوز عدد معاملات وكلاء الذكاء الاصطناعي (Agentic AI Transactions) حاجز المليون معاملة.

وكشف محللون عن أن عدد هذه المعاملات قد تتجاوز 100 مليون معاملة خلال العامين المقبلين، في ظل التطور السريع لوكلاء الذكاء الاصطناعي وتحسن البنية التحتية الداعمة لهم.

وتشير المعاملات الوكيلة (Agentic Payments) إلى عمليات مالية يتم إنشاؤها والموافقة عليها وتنفيذها تلقائياً بواسطة وكلاء ذكاء اصطناعي مستقلين، دون الحاجة إلى تدخل بشري في كل مرحلة، مع الالتزام بمجموعة من القواعد المحددة، مثل سياسات الإنفاق والأهداف المبرمجة مسبقاً.

ويزداد اعتماد المطورين على هذه التقنية مع تطور نماذج الذكاء الاصطناعي، حيث تُستخدم الوكلاء المستقلون لمراقبة الأنظمة وسداد المدفوعات الخاصة بالبيانات والقدرات الحاسوبية والخدمات الرقمية اللازمة لإنجاز المهام تلقائياً.

وأوضح أكينييلي أن الأولوية الرئيسية لـ RippleX تتمثل في تسهيل عمليات الدفع التي يجريها وكلاء الذكاء الاصطناعي مقابل واجهات برمجة التطبيقات (APIs) والخدمات الرقمية عبر شبكة XRP Ledger، مستفيدين من سرعة وكفاءة الشبكة في تنفيذ وتسوية المعاملات.