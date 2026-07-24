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سعر اليورو مقابل الدولار يبحث عن ارتداد محدود من مناطق التشبع البيعي – توقعات اليوم – 24-07-2026

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  • سعر اليورو مقابل الدولار يبحث عن ارتداد محدود من مناطق التشبع البيعي – توقعات اليوم – 24-07-2026 1/2
  • سعر اليورو مقابل الدولار يبحث عن ارتداد محدود من مناطق التشبع البيعي – توقعات اليوم – 24-07-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-23 16:06 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

استمر سعر الذهب (GOLD) في الهبوط خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليصل السعر إلى الارتكاز لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، كآخر محاولاته لاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، ويعزز هذا السيناريو وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، ما يوحي ببدء تشكل دايفرجنس إيجابي بها، مع سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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