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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو مقابل الدولار يبحث عن ارتداد محدود من مناطق التشبع البيعي – توقعات اليوم – 24-07-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-07-23 16:06 UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
استمر سعر الذهب (GOLD) في الهبوط خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليصل السعر إلى الارتكاز لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، كآخر محاولاته لاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، ويعزز هذا السيناريو وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، ما يوحي ببدء تشكل دايفرجنس إيجابي بها، مع سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير.