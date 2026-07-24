سعر اليورو مقابل الدولار يبحث عن ارتداد محدود من مناطق التشبع البيعي – توقعات اليوم – 24-07-2026

استمر سعر الذهب (GOLD) في الهبوط خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليصل السعر إلى الارتكاز لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، كآخر محاولاته لاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، ويعزز هذا السيناريو وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، ما يوحي ببدء تشكل دايفرجنس إيجابي بها، مع سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير.