سعر الذهب يلتقط أنفاسه بعد خسائر حادة - توقعات اليوم – 24-07-2026

يستقر سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) على تراجع خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مع تحركات متذبذبة تهدف إلى تصريف حالة التشبع البيعي على مؤشرات القوة النسبية، والتي بدأت في إظهار تقاطع إيجابي قد يمنح الزوج بعض الدعم المؤقت ويحد من وتيرة الهبوط.

ورغم هذا التحسن النسبي في الزخم لا تزال الصورة الفنية تميل إلى السلبية، بعد كسر الزوج لخط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع استمرار التداول دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، الذي يواصل أداء دور المقاومة الديناميكية، لذلك تبقى فرص التعافي محدودة ما لم ينجح الزوج في استعادة مستويات المقاومة الفنية الرئيسية خلال الفترة المقبلة.