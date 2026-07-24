سعر النفط الخام في هدنة لالتقاط الأنفاس – توقعات اليوم – 24-07-2026

يستقر سعر الفضة (SILVER) على سلسلة انخفاضات متتالية خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما وجد دعماً عند متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، في محاولة للحد من الضغوط البيعية التي تسيطر على تحركاته، مع استمرار الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير.

وفي المقابل بدأت مؤشرات القوة النسبية في إرسال إشارات إيجابية مع ظهور تقاطع صاعد عقب وصولها إلى مناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ما يعزز احتمالات حدوث ارتداد فني محدود يهدف إلى تصريف هذا التشبع البيعي، ورغم ذلك يبقى هذا التحسن مؤقتاً ما لم ينجح السعر في استعادة مستويات المقاومة الرئيسية وتغيير الصورة الفنية السلبية.