مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا 0.7% اليوم الأربعاء

الدمام في الخميس 23 يوليو 2026 10:43 صباحاً كتب شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الأربعاء، على ارتفاع بنسبة 0.7%، عند 10775 نقطة، وبتداولات بلغت، 3.7 مليار ريال.
وبحسب موقع "تداول السعودية"، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 167.6 مليون سهم، بقيمة سوقية قدرها، 9.5 تريليون ريال.
وكانت أسهم شركات: رؤوم، والمملكة، ورعاية، والدوائية، والجزيرة، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم: أنابيب الشرق، والأسماك، ومتكاملة، وإنتاج، والخريف، الأكثر انخفاضا.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.2 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 38.3 مليار ريال.
وانخفضت أسهم 26 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 20، من بين 126 شركة مدرجة في السوق الموازية.
وبحسب موقع "تداول السعودية"، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 167.6 مليون سهم، بقيمة سوقية قدرها، 9.5 تريليون ريال.
ارتفاع أسهم 160 شركةارتفعت أسهم 160 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 93، من بين 270 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.
وكانت أسهم شركات: رؤوم، والمملكة، ورعاية، والدوائية، والجزيرة، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم: أنابيب الشرق، والأسماك، ومتكاملة، وإنتاج، والخريف، الأكثر انخفاضا.
السوق الموازيةأغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على تراجع بنسبة 0.7% عند 22030 نقطة، وبتداولات بلغت، 6.6 مليون ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.2 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 38.3 مليار ريال.
وانخفضت أسهم 26 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 20، من بين 126 شركة مدرجة في السوق الموازية.