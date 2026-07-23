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سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية.. انخفاض جديد بالأسواق

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية.. انخفاض جديد بالأسواق

الدمام في الخميس 23 يوليو 2026 10:43 صباحاً كتب شريف احمد - شهدت أسعار الذهب اليوم، الخميس 23 يوليو 2026، انخفاضا في الأسواق ، مع استمرار التذبذب العالمي في أسعار المعدن الأصفر.
وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا بين المستهلكين، في تعاملات اليوم، وسط ترقب المستثمرين والمستهلكين لتحركات السوق.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية، اليوم الخميس، 433.25 ريال، مقابل 435.75 ريال، أمس.

سعر جرام الذهب عيار 24

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية، اليوم الخميس، 495.25 ريال، مقابل 498 ريالا، عند إغلاق أمس.

سعر جرام الذهب عيار 22

انخفض سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية، اليوم الخميس، إلى: 454 ريالا، مقابل 456.5 ريال، أمس.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية، اليوم الخميس، 371.5 ريال، مقابل، 373.5 ريال، عند إغلاق أمس.

أسعار الذهب اليوم في السعودية

وبلغ سعر أوقية الذهب اليوم الخميس في السعودية، 15403.5 ريال، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 3466.75 ريال.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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