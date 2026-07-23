سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية.. انخفاض جديد بالأسواق

الدمام في الخميس 23 يوليو 2026 10:43 صباحاً كتب شريف احمد - شهدت أسعار الذهب اليوم، الخميس 23 يوليو 2026، انخفاضا في الأسواق السعودية، مع استمرار التذبذب العالمي في أسعار المعدن الأصفر.
وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا بين المستهلكين، في تعاملات اليوم، وسط ترقب المستثمرين والمستهلكين لتحركات السوق.
وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا بين المستهلكين، في تعاملات اليوم، وسط ترقب المستثمرين والمستهلكين لتحركات السوق.
سعر جرام الذهب عيار 21سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية، اليوم الخميس، 433.25 ريال، مقابل 435.75 ريال، أمس.
سعر جرام الذهب عيار 24بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية، اليوم الخميس، 495.25 ريال، مقابل 498 ريالا، عند إغلاق أمس.
سعر جرام الذهب عيار 22انخفض سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية، اليوم الخميس، إلى: 454 ريالا، مقابل 456.5 ريال، أمس.
سعر جرام الذهب عيار 18سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية، اليوم الخميس، 371.5 ريال، مقابل، 373.5 ريال، عند إغلاق أمس.
أسعار الذهب اليوم في السعوديةوبلغ سعر أوقية الذهب اليوم الخميس في السعودية، 15403.5 ريال، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 3466.75 ريال.
أخبار متعلقة
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس.. استقرار في البنوك المصرية
تراجع أسعار الذهب مع صعود النفط وترقب قرارات البنوك المركزية