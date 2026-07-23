سعر اليورو مقابل الدولار يفقد الزخم مع تراجع قوة المشترين – توقعات اليوم – 23-07-2026

واصل سعر الذهب (GOLD) الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك بالرغم من بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وهو ما لم ينعكس على حركة السعر، في إشارة قوية على قوة الزخم الإيجابي المحيط به، في ظل تأثره باختراق خط اتجاه رئيسي هابط في وقت سابق على المدى القصير، مع وجود دعم إيجابي متواصل نتيجة تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من فرص تمديد تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة.