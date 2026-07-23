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سعر اليورو مقابل الدولار يفقد الزخم مع تراجع قوة المشترين – توقعات اليوم – 23-07-2026

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  • سعر اليورو مقابل الدولار يفقد الزخم مع تراجع قوة المشترين – توقعات اليوم – 23-07-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-22 16:32 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

واصل سعر الذهب (GOLD) الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك بالرغم من بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وهو ما لم ينعكس على حركة السعر، في إشارة قوية على قوة الزخم الإيجابي المحيط به، في ظل تأثره باختراق خط اتجاه رئيسي هابط في وقت سابق على المدى القصير، مع وجود دعم إيجابي متواصل نتيجة تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من فرص تمديد تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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