الاقتصاد

مؤشر سوق الأسهم السعودية ينخفض 0.1% في مستهل تعاملات الخميس

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

مؤشر سوق الأسهم السعودية ينخفض 0.1% في مستهل تعاملات الخميس

الدمام في الخميس 23 يوليو 2026 10:43 صباحاً كتب شريف احمد - استهل مؤشر سوق الأسهم الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الخميس، على انخفاض بنسبة 0.1% عند 10762 نقطة، وبتداولات بلغت 77 مليون ريال.
وبحسب موقع "تداول السعودية"، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو، 3.7 مليون سهم، بقيمة سوقية قدرها، 9.5 تريليون ريال.

انخفاض أسهم 133 شركة

انخفضت أسهم 133 شركة في مستهل تعاملات اليوم، فيما ارتفعت 71، من بين 270 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.
وكانت أسهم شركات: الصناعات الكهربائية، ونسيج، وأنابيب السعودية، والكابلات السعودية، والمعذر ريت، الأكثر ارتفاعا.
ووفقا لموقع "تداول"، كانت أسهم شركات: أنابيب الشرق، والبحري، والوسائل الصناعية، ورؤوم، وجزيرة تكافل، الأكثر انخفاضا.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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