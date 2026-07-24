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الدولار يصعد مدعومًا بارتفاع أسعار النفط وعوائد السندات

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واس - سنغافورة 0 تبليغ

  • الدولار يصعد مدعومًا بارتفاع أسعار النفط وعوائد السندات 1/2
  • الدولار يصعد مدعومًا بارتفاع أسعار النفط وعوائد السندات 2/2

الدمام في الجمعة 24 يوليو 2026 02:48 مساءً كتب شريف احمد - تلقى الدولار دعمًا من ارتفاع أسعار النفط، وصعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية اليوم الجمعة، محافظًا على أعلى مستوى له في 40 عامًا أمام الين الياباني الذي استقر عند 163.80 ينًا للدولار.
وظل الدولار قرب أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل مجموعة من العملات عند 101.41. واستقر الجنيه الإسترليني عند أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع مسجلًا ‌1.3310 دولار في التعاملات الآسيوية، بعد أن هبط بما يقرب من 0.5% بالجلسة السابقة مقابل الدولار. وتكبّد اليورو خسائر أيضًا مسجلًا 1.1381 دولار.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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