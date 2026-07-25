ترامب يحذّر روسيا والصين من بيع أسلحة لإيران: ليس في مصلحتهما

تحذير ترامب

الدمام في السبت 25 يوليو 2026 04:42 صباحاً كتب شريف احمد - حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة كلا من الصين وروسيا من بيع أسلحة لإيران، قائلا إنه يصدق تأكيدات شي جينبينغ وفلاديمير بوتين أنهما لم يقوما بهذه الخطوة الى الآن.وقال ترامب عبر شبكته تروث سوشال: "من هنا، فإن الدولتين الرئيسيتين اللتين يتم تداول اسميهما إلى حد كبير في سياق الحديث عن إيران، أرى أنهما غير متورطتين. وإذا فعلتا، فسيكون ذلك سيّئا للغاية بالنسبة إليهما، وبالتأكيد ليس في مصلحتهما".وجاء تعليق ترامب في ضوء تقارير أفادت بأن واشنطن تحقق في ما إذا كانت موسكو وبكين تزودان إيران معلومات دقيقة، اثر سلسلة من الضربات على أهداف أمريكية.وقال دونالد ترامب بعد ظهر الجمعة أثناء حديثه للصحافيين في البيت الأبيض: "قال الرئيس شي إنه لن يكون طرفا في ذلك، والرئيس بوتين قال الشيء نفسه. أعتقد أنكم تعلمون أنني أصدقهما. أعتقد أنهما لا يرغبان في تخييب أملي".ولفت ترامب الى أن بوتين قطع وعدا مماثلا رغم الحرب في أوكرانيا، وتابع: "هو يدرك أنني لا أبيع أسلحة لأوكرانيا، بل لدول الناتو (حلف شمال الأطلسي). إنهم يدفعون الثمن كاملا. أما طريقة توزيع هذه الأسلحة فلا علم لي بها".