ترامب: فنزويلا "ليست مستعدة" لإجراء انتخابات

النفط الفنزويلي

القبض على مادورو

الدمام في السبت 25 يوليو 2026 04:42 صباحاً كتب شريف احمد - اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة أن فنزويلا غير مستعدة لإجراء انتخابات جديدة، بعد مرور أكثر من سبعة أشهر على اعتقال الجيش الأمريكي الرئيس نيكولاس مادورو ونقله إلى الولايات المتحدة.وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض: "بشأن الانتخابات في فنزويلا، هم ليسوا مستعدين تماما الآن، ولكن تم إحراز تقدّم كبير".وأشاد بالرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز التي كانت تتولى منصب نائبة الرئيس في عهد مادورو وتتعاون معها واشنطن، معتبرا أنها "تؤدي عملا رائعا".كما شدد ترامب على أهمية قطاع النفط الفنزويلي، مشيدا بما وصفه بكمية كبيرة من النفط المصدَّر. وقال: "نأخذ الكثير منه أيضا لأعمالنا".وأضاف: "أحظى بشعبية كبيرة في فنزويلا لأننا نعيد بناء اقتصاد رائع للبلاد، بعدما كان يحتضر".وأعرب ترامب مرارا عن حماسته تجاه فنزويلا بعدما قبض الجيش الأمريكي على نيكولاس مادورو وزوجته خلال عملية عسكرية في كراكاس في 3 يناير.ومنذ ذلك الوقت، تجنب ترامب وحكومته إعلان موقف واضح بشأن إمكانية إجراء انتخابات جديدة.في يناير، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن فنزويلا بحاجة أولا إلى صحافة حرة ولجنة انتخابية جديدة.ومنحت الانتخابات الرئاسية في العام 2024 نيكولاس مادورو ولاية جديدة، لكن لم تعترف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبعض دول أمريكا اللاتينية بنتائجها.