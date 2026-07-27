الاقتصاد

سعر النحاس ضعيف-توقعات اليوم 27-7-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-27 04:44 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

انخفض سعر سهم مصرف عجمان (AJMANBANK) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في ظل استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من هيمنة واستقرار الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، كما نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن السهم من تصريف تشبعه البيعي بها، ما يفسح له المجال لتسجيل المزيد من الخسائر في الفترة القريبة المقبلة.

 

لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 1.41 درهم، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند سعر 1.33 درهم.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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