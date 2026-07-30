الدولار الكندي يسجل أعلى مستوى في ستة أسابيع مع تراجع العملة الأمريكية

ارتفع الدولار الكندي إلى أعلى مستوياته في ستة أسابيع مقابل نظيره الأمريكي خلال تعاملات الخميس، مستفيدًا من تراجع واسع للدولار الأمريكي بعد يوم من قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

وصعد الدولار الكندي بنسبة 0.4% إلى 1.3993 دولار كندي مقابل الدولار الأمريكي، أو ما يعادل 71.46 سنتًا أمريكيًا، ليسجل أقوى مستوى له خلال التداولات منذ 17 يونيو.

ضغوط على الدولار الأمريكي

وتراجع مؤشر الدولار الأمريكي أمام سلة من العملات الرئيسية، بعدما عززت احتمالات تدخل السلطات اليابانية في سوق الصرف قوة الين، في حين زادت تداعيات قرار الفيدرالي من الضغوط على العملة الأمريكية، مع تشكيك المستثمرين في مدى التزام رئيس البنك الجديد كيفن وورش بخفض التضخم إلى المستويات المستهدفة.

وفي هذا السياق، ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عامًا إلى 5.244%، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2007.

النفط والبيانات المحلية

وتراجعت أسعار النفط، أحد أهم صادرات كندا، بنسبة 0.3% إلى 84.22 دولارًا للبرميل، مع تقييم المستثمرين مقترحات تقودها السعودية لتشكيل تحالف بحري يهدف إلى تعزيز التعاون الأمني في البحر الأحمر.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، أظهرت بيانات محلية أن التوظيف في كشوف الرواتب ارتفع بمقدار 24,100 وظيفة خلال مايو، بما يعادل 0.1%، وذلك بعد زيادة بلغت 59 ألف وظيفة في أبريل.

تراجع عوائد السندات الكندية

وانخفضت عوائد السندات الحكومية الكندية على امتداد منحنى العائد، حيث تراجع العائد على السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 1.9 نقطة أساس إلى 3.578%.

كما اتسع الفارق بين عائد السندات الكندية والأمريكية لأجل عشر سنوات إلى نحو 109 نقاط أساس، وهو أكبر فارق منذ 25 مايو، بعد انخفاض العائد الكندي بمقدار 6.2 نقطة أساس إضافية مقارنةً بنظيره الأمريكي.