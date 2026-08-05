 الأسهم السعودية الأفضل أداءً بين أسواق الخليج حتى منتصف 2026

الدمام في الأربعاء 5 أغسطس 2026 02:10 مساءً كتب شريف احمد - تفوقت سوق الأسهم السعودية على معظم أسواق الخليج خلال النصف الأول من العام 2026، مدعومةً بصعود أرباح الشركات، واستمرار الاستثمارات الأجنبية، وجهود المملكة لتنويع الاقتصاد، على الرغم من التوترات الإقليمية وتقلبات أسعار النفط.
وارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية (تاسي) بنسبة 0.9% منذ بداية العام 2026، ليصبح ثاني أفضل مؤشر من حيث الأداء في منطقة مجلس التعاون الخليجي لعام 2026، على الرغم من الاضطرابات السوقية الإقليمية الواسعة النطاق التي شهدتها المنطقة مؤخرًا.
ويضع هذا الأداء الإيجابي منذ بداية العام مؤشر "تداول السعودية" في صدارة معظم المؤشرات الإقليمية هذا العام، حيث انخفض مؤشر قطر بنسبة 7.8%، ومؤشر البحرين بنسبة 5.3%، ومؤشر دبي بنسبة 4.2%.
ووفقًا لأحدث تقرير شهري صادر عن شركة "كامكو إنفست"، كان مؤشر MSX 30 العماني، الذي ارتفع بنسبة 24% منذ بداية العام، هو المؤشر الوحيد الذي تفوق على المؤشر السعودي.
وتُظهر بيانات "تداول السعودية" أن إجمالي حيازات الأجانب بلغ 437.87 مليار ريال (116.77 مليار دولار أمريكي) بنهاية يوليو، حيث احتل سوق الأسهم السعودية المرتبة الـ 13 عشرة عالميًا من حيث القيمة السوقية بقيمة 9.45 تريليون ريال، ومتوسط قيمة التداول اليومي 3.91 مليار ريال خلال الشهر.
وحافظت الأسهم السعودية على استقرارها رغم انخفاض المؤشر الرئيسي (تاسي) بنسبة 1.9% في يوليو، ليغلق عند 10,589.7 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ مارس.
وارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية (تاسي) بنسبة 0.9% منذ بداية العام 2026، ليصبح ثاني أفضل مؤشر من حيث الأداء في منطقة مجلس التعاون الخليجي لعام 2026، على الرغم من الاضطرابات السوقية الإقليمية الواسعة النطاق التي شهدتها المنطقة مؤخرًا.
ويضع هذا الأداء الإيجابي منذ بداية العام مؤشر "تداول السعودية" في صدارة معظم المؤشرات الإقليمية هذا العام، حيث انخفض مؤشر قطر بنسبة 7.8%، ومؤشر البحرين بنسبة 5.3%، ومؤشر دبي بنسبة 4.2%.
ووفقًا لأحدث تقرير شهري صادر عن شركة "كامكو إنفست"، كان مؤشر MSX 30 العماني، الذي ارتفع بنسبة 24% منذ بداية العام، هو المؤشر الوحيد الذي تفوق على المؤشر السعودي.
وتُظهر بيانات "تداول السعودية" أن إجمالي حيازات الأجانب بلغ 437.87 مليار ريال (116.77 مليار دولار أمريكي) بنهاية يوليو، حيث احتل سوق الأسهم السعودية المرتبة الـ 13 عشرة عالميًا من حيث القيمة السوقية بقيمة 9.45 تريليون ريال، ومتوسط قيمة التداول اليومي 3.91 مليار ريال خلال الشهر.
وحافظت الأسهم السعودية على استقرارها رغم انخفاض المؤشر الرئيسي (تاسي) بنسبة 1.9% في يوليو، ليغلق عند 10,589.7 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ مارس.