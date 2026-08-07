السعودية لصناعة الورق تقفز بأرباحها 262% في الربع الثاني 2026 بدعم شركة زميلة

قفزت أرباح الشركة السعودية لصناعة الورق بنسبة 262.23% في الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بالربع المماثل من عام 2024، بدعم ارتفاع الأرباح من حصة الشركة في نتائج شركة زميلة.

وكشفت نتائج الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الخميس، ارتفاع صافي الربح إلى 50.35 مليون ريال، بالربع الثاني من عام الحالي، مقابل أرباح بلغت 13.9 مليون ريال بالربع الثاني من العام الماضي.

وعزت الشركة ارتفاع صافي الأرباح إلى ارتفاع الإيرادات وتحسن هامش مجمل الربح، نتيجة زيادة الطاقة الإنتاجية بعد تشغيل خط الإنتاج رقم (5) وتحسن متوسط هامش الربح للطن، إضافة إلى ارتفاع الأرباح من حصة الشركة في نتائج الشركة الزميلة، وترشيد المصاريف البيعية والإدارية، وانخفاض مخصص الهبوط في قيمة الذمم المدينة.

وعلى أساس ربع سنوي، ارتفعت أرباح الشركة بنسبة 47.44% مقارنة بأرباح الربع السابق التي بلغت 34.15 مليون ريال.

وأظهرت نتائج الشركة ارتفاع الربح التشغيلي إلى 53.41 مليون ريال بالربع الثاني من عام 2026، مقابل أرباح تشغيلية بلغت 26.49 مليون ريال في الربع المماثل من عام 2025، بارتفاع نسبته 101.62%.

وارتفع إجمالي المبيعات/الايرادات بنسبة 19.91% خلال الربع الثاني من العام الحالي، إلى 798.91 مليون ريال، مقارنة بـ 811.84 مليون ريال، خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وقفزت أرباح الشركة بالنصف الأول من عام 2025، إلى 84.49 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 34.58 مليون ريال بالنصف الأول من العام الماضي، بنسبة ارتفاع بلغت 144.33%.