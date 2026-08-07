تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 07-08-2026

يشهد سعر الذهب (GOLD) تداولات متذبذبة خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، ليستقر على مكاسب متتالية وقوية متأثراً باختراقه للمقاومة الرئيسية 4,300$، ليجني أرباح ارتفاعاته السابقة، وسط سيطرة موجة صاعدة قوية على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من فرص السعر لتمديد تلك المكاسب، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية.