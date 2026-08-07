الاقتصاد

تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 07-08-2026

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تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 07-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-07 16:05 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.07

يشهد سعر الذهب (GOLD) تداولات متذبذبة خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، ليستقر على مكاسب متتالية وقوية متأثراً باختراقه للمقاومة الرئيسية 4,300$، ليجني أرباح ارتفاعاته السابقة، وسط سيطرة موجة صاعدة قوية على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من فرص السعر لتمديد تلك المكاسب، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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