مجموعة بان السعودية تعلن إطفاء كامل خسائرها المتراكمة بعد نجاح زيادة رأس المال

أعلنت مجموعة بان القابضة عن إتمام عملية إطفاء كامل الخسائر المتراكمة، من خلال تحويل مبلغ من حساب علاوة الإصدار الناشئ عن زيادة رأس المال لإطفاء خسائر متراكمة بقيمة 263.64 مليون ريال.

ووفقا لبيان الشركة على السوق السعودية "تداول" اليوم الثلاثاء، تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الشركة المستمرة لتعزيز مركزها المالي وتحسين هيكل رأس المال ودعم استدامة أعمالها وخططها التوسعية المستقبلية.

ونوهت الشركة إلى أن هذه الخطوة استندت إلى نجاح عملية زيادة رأسمال الشركة لغرض الاستحواذ على أصول عقارية مملوكة لكلٍ من شركة مجموعة الحكير القابضة وشركة الأولى لتطوير العقارات، حيث تم استخدام جزء من رصيد علاوة الإصدار الناتج عن تلك الزيادة لإطفاء رصيد الخسائر المتراكمة وفقاً لما وافقت عليه الجمعية العامة غير العادية للشركة.

وأكدت الشركة أنها أصبحت خارج نطاق الشركات ذات الخسائر المتراكمة؛ وبناءً على ذلك، من المقرر استكمال أي اجراءات لازمة مع الجهات المعنية لإزالة العلامة المرتبطة بالخسائر المتراكمة من شاشة تداول السعودية لانتفاء مسببات ظهورها.

وأشارت إلى أن هذا التحول الجوهري يعكس نجاح تنفيذ برنامج إعادة هيكلة رأس المال وتحسين الهيكل المالي للشركة، مما عزز مركزها المالي ورفع كفاءة هيكل رأس المال، وأتاح للشركة الاستفادة من الأصول العقارية التي تم الاستحواذ عليها وتنفيذ استراتيجيتها التشغيلية والتوسعية بكفاءة أكبر.

وبينت الشركة أنه تم استكمال تنفيذ صفقة الاستحواذ على الأصول العقارية وإطفاء الخسائر المتراكمة يمثلان محطة مهمة في مسيرة الشركة نحو تعزيز الاستدامة المالية وتحقيق النمو المستدام، بما يدعم قدرتها على تنمية أعمالها وتعظيم القيمة للمساهمين على المدى الطويل.