تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 06-08-2026

يواصل سعر البتكوين (BTCUSD) محاولاته لاكتساب زخماً إيجابياً يساعده على استئناف مكاسبه من جديد على المدى اللحظي، وذلك عن طريق تحركات متذبذبة تهدف إلى تصريف البعض من تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، وسط استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من فرص هذا التعافي خاصة مع تأثر السعر بالخروج من نطاق قناة سعريه تصحيحية هابطة كانت تحد تداولاته السابقة على المدى القصير.