الاقتصاد

تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 06-08-2026

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تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 06-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-06 11:25 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.06

يواصل سعر البتكوين (BTCUSD) محاولاته لاكتساب زخماً إيجابياً يساعده على استئناف مكاسبه من جديد على المدى اللحظي، وذلك عن طريق تحركات متذبذبة تهدف إلى تصريف البعض من تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، وسط استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من فرص هذا التعافي خاصة مع تأثر السعر بالخروج من نطاق قناة سعريه تصحيحية هابطة كانت تحد تداولاته السابقة على المدى القصير.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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