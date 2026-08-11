السعودية للأسماك تقلص خسائرها 69.63% بالربع الثاني 2026 لانخفاض المصاريف

تراجعت خسائر الشركة السعودية للأسماك بنسبة 69.63% خلال الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بخسائر الشركة في الربع المماثل من عام 2025، في ظل انخفاض المصاريف التشغيلية نتيجة انخفاض النشاط التجاري.

وكشفت نتائج الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الثلاثاء، تراجع صافي الخسارة إلى 3.17 مليون ريال، بالربع الثاني من عام الحالي، مقابل خسائر بلغت 10.45 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن تراجع صافي الخسائر يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض المصاريف التشغيلية نتيجة انخفاض النشاط التجاري، بما في ذلك انخفاض تكاليف البيع والتوزيع، إلى جانب انخفاض مصاريف الإدارة العامة نتيجة انخفاض تكاليف القوى العاملة.

وعلى أساس ربع سنوي، قفزت خسائر الشركة بنسبة 205.68% مقارنة بخسائر الربع السابق التي بلغت 1.04 مليون ريال.

وأظهرت نتائج الشركة بالربع الثاني من عام 2026 تراجع الخسارة التشغيلية إلى 2.54 مليون ريال، مقابل خسائر تشغيلية بلغت 6.18 مليون ريال بالربع المماثل من عام 2025.

وتراجعت خسائر الشركة بالنصف الأول من عام 2025، إلى 4.21 مليون ريال، مقابل صافي خسارة بلغ 11.6 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة تراجع بلغت 63.68%.