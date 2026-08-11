أديس السعودية تتلقى إخطارات باستئناف العمل لجميع منصاتها البحرية المعلقة مؤقتا بالمملكة

أعلنت شركة أديس القابضة، إحدى الشركات العالمية الرائدة في تقديم خدمات الحفر لقطاع النفط والغاز، عن تلقيها إخطارات باستئناف العمل لجميع منصاتها البحرية التي تم تعليق عملها مؤقتاً في المملكة العربية السعودية.

ووفقا لبيان الشركة على السوق السعودية "تداول" اليوم الثلاثاء، تعكس إخطارات استئناف العمل استمرار قوة المقومات الأساسية لسوق الحفر البحري.

ونوهت الشركة إلى أن معدلات استخدام المنصات المرفوعة المتعاقد عليها تتجاوز حاجز 90% في ضوء معدلات إيجار يومي قوية.

كما لفتت إلى أن تلك الأرقام تعكس سوقاً يتسم بشح هيكلي يصب في صالح أديس بصفتها أكبر مالك لمنصات الحفر البحرية المرفوعة على مستوى العالم.

وكانت أديس أعلنت بتاريخ 24 مارس 2026، عن إرشادتها للأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء للعام المالي 2026، ما يعكس ارتفاعاً بنسبة 33-44% مقارنةً بالحد الأعلى من النطاق الإرشادي للعام السابق، مدعوماً بوفورات التشغيل والنمو المتنوع للأعمال وقوة المنصة العالمية.