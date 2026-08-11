الاقتصاد

أديس السعودية تتلقى إخطارات باستئناف العمل لجميع منصاتها البحرية المعلقة مؤقتا بالمملكة

0 نشر
0 تبليغ

أديس السعودية تتلقى إخطارات باستئناف العمل لجميع منصاتها البحرية المعلقة مؤقتا بالمملكة

شكرا لقرائتكم خبر عن أديس تتلقى إخطارات باستئناف العمل لجميع منصاتها البحرية المعلقة مؤقتا بالمملكة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-11 11:58 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.11

أعلنت شركة أديس القابضة، إحدى الشركات العالمية الرائدة في تقديم خدمات الحفر لقطاع النفط والغاز، عن تلقيها إخطارات باستئناف العمل لجميع منصاتها البحرية التي تم تعليق عملها مؤقتاً في المملكة العربية السعودية.

 

ووفقا لبيان الشركة على السوق السعودية "تداول" اليوم الثلاثاء، تعكس إخطارات استئناف العمل استمرار قوة المقومات الأساسية لسوق الحفر البحري.

 

ونوهت الشركة إلى أن معدلات استخدام المنصات المرفوعة المتعاقد عليها تتجاوز حاجز 90% في ضوء معدلات إيجار يومي قوية.

 

كما لفتت إلى أن تلك الأرقام تعكس سوقاً يتسم بشح هيكلي يصب في صالح أديس بصفتها أكبر مالك لمنصات الحفر البحرية المرفوعة على مستوى العالم.

 

وكانت أديس أعلنت بتاريخ 24 مارس 2026، عن إرشادتها للأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء للعام المالي 2026، ما يعكس ارتفاعاً بنسبة 33-44% مقارنةً بالحد الأعلى من النطاق الإرشادي للعام السابق، مدعوماً بوفورات التشغيل والنمو المتنوع للأعمال وقوة المنصة العالمية.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا