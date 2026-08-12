شكرا لقرائتكم خبر عن تقلبات في سعر البيتكوين مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول البيتكوين (BTC) بالقرب من مستوى 63,800 دولار حتى وقت كتابة التقرير يوم الأربعاء، بعدما تراجع بأكثر من 2% خلال اليومين السابقين. وتشير التدفقات المتباينة إلى صناديق الاستثمار المتداولة الفورية إلى حذر الطلب المؤسسي.

يأتي ذلك بينما يترقب المتداولون صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر يوليو اليوم الأربعاء، والتي قد تؤثر في توقعات رفع أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي وتدفع إلى موجة جديدة من التقلبات في سوق العملات المشفرة.

التضخم الأمريكي قد يحدد اتجاه الأصول عالية المخاطر

تتجه الأنظار إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (CPI)، التي قد تحدد ما إذا كانت الأصول عالية المخاطر، مثل بيتكوين، ستواصل تعافيها أم ستتعرض لتراجع حاد.

ولا يبدو أن العوامل الأساسية قد تغيرت، في ظل استمرار الجمود بين الولايات المتحدة وإيران بشأن المفاوضات المتعلقة بإعادة فتح مضيق هرمز، إلى جانب الهجمات المنفصلة التي شنتها الولايات المتحدة والحوثيون المتحالفون مع إيران في اليمن على سفن في المنطقة، ما يبقي أسعار النفط ومخاوف التضخم عند مستويات مرتفعة.

ووفقًا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME، تقترب احتمالات رفع الفائدة الأمريكية في سبتمبر من 50%، ما يعيد التركيز إلى بيانات التضخم الأمريكية، وخصوصًا التضخم الأساسي الذي يستبعد تأثير أسعار الطاقة المتأثرة بالحرب.

وتشير توقعات التقويم الاقتصادي لدى FXStreet إلى ارتفاع التضخم الأساسي السنوي إلى 2.5% في يوليو، مقابل 2.6% في يونيو. كما يُتوقع أن يرتفع التضخم الأساسي على أساس شهري بنسبة 0.2% في يوليو، بعد قراءة مستقرة في يونيو.

وقد تؤدي قراءة أعلى من المتوقع للتضخم الأساسي إلى تعزيز توقعات اتباع الاحتياطي الفيدرالي سياسة نقدية أكثر تشددًا، وهو ما قد يدعم الأصول الأكثر أمانًا، مثل الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة، ويضغط في المقابل على الأصول الحساسة للمخاطر مثل بيتكوين.

وعلى الجانب الآخر، قد تؤدي بيانات التضخم الأقل من المتوقع إلى إحياء رهانات خفض أسعار الفائدة، بما يضعف الدولار والعوائد ويدعم بيتكوين.

ومع ذلك، يتعين على المتداولين توخي الحذر، إذ قد تحد حالة عدم اليقين الجيوسياسي المستمرة من رد الفعل الأولي للسوق، وتُبقي بيتكوين عرضة لتقلبات حادة عقب صدور بيانات التضخم.

إشارات متباينة من المستثمرين المؤسسيين

يعكس الطلب المؤسسي على بيتكوين حالة من الحذر، مع وجود ميل صعودي محدود. وأظهرت بيانات SoSoValue أن صناديق بيتكوين الفورية سجلت تدفقات داخلة بقيمة 4.89 مليون دولار يوم الثلاثاء، بعد تسجيل تدفقات خارجة بلغت 144.67 مليون دولار في اليوم السابق.

ويشير هذا التحول إلى أن ضغوط البيع المؤسسية قد تكون بدأت في التراجع، إلا أن محدودية التدفقات الداخلة تشير إلى استمرار حذر المستثمرين قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية.

وفي تقرير صدر يوم الثلاثاء، أشار K33 Research إلى أن حاملي بيتكوين على المدى الطويل يواصلون استيعاب المعروض.

وأوضح التقرير أن الجمع بين حركة السعر الراكدة وأحجام التداول المنخفضة بشكل لافت يعكس سوقًا تتسم بوضوح بضعف النشاط واللامبالاة. كما تراجعت حدة عمليات البيع، بعدما أتيحت للبائعين فترة طويلة للتخارج وسط السرديات السلبية، وهبوط بنسبة 50%، وأشهر من الفرص للخروج من السوق.

وتظهر الاتجاهات على السلسلة انتقال كميات من بيتكوين من حاملي الأجل الطويل إلى حاملي الأجل القصير، ثم عودتها إلى حاملي الأجل الطويل الجدد، وهو ما يشير أيضًا إلى تشبع ضغوط البيع.

وفي الوقت نفسه، يواجه بيتكوين مشاركة مترددة من جانب المشترين، في ظل الضعف النسبي للأصل وغياب مؤشرات وشيكة على تغير اتجاه السوق.

وخلص محلل K33 Research إلى أن بيتكوين لا يزال عالقًا في نطاق تداول ضيق للغاية، مع تحركات محدودة حول مستوى يقل بنحو 50% عن أعلى مستوى تاريخي له، معتبرًا أن المستويات الحالية لا تزال منطقة جذابة للغاية لتخصيص استثمارات في بيتكوين.