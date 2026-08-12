سعر البيتكوين يحافظ على استقراره بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية: التفاصيل

حافظ سعر البيتكوين على استقراره النسبي بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية لشهر يوليو، والتي جاءت متماشية بشكل كبير مع توقعات الأسواق.

وأظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلك (CPI) قراءة رئيسية عند نحو 3.3%–3.4%، بينما ارتفع التضخم الأساسي (CPI) إلى 2.5%، بعد قراءة منخفضة في يونيو تأثرت بتراجع تكاليف الطاقة.

وكانت الأسواق تراقب البيانات عن كثب، خصوصا بعد تقرير الوظائف الأمريكي الضعيف الأسبوع الماضي، والذي عزز التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يتجنب رفع أسعار الفائدة في سبتمبر.

رد فعل محدود من البيتكوين:

قبل صدور البيانات، تعافى البيتكوين من قاع يومي قرب 63,200 دولار وصعد إلى حوالي 64,400 دولار.

لكن السعر فشل في الحفاظ على هذا المستوى، وتراجع بعد صدور بيانات التضخم ببضع مئات من الدولارات، في رد فعل محدود نسبيا.

ويشير ذلك إلى أن الأسواق كانت قد سعّرت إلى حد كبير القراءة المتوقعة للتضخم، بينما يترقب المستثمرون الآن إشارات أقوى بشأن مسار السياسة النقدية الأمريكية.

اقرأ أيضا:

حيتان الريبل تواصل التجميع رغم تراجع سعر العملة إلى أدنى مستوياتها

محافظ البيتكوين الكبرى تصل إلى أعلى مستوى لها منذ 6 أشهر و90 محفظة فقط تملك أكثر من 10 آلاف بيتكوين

