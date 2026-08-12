شركة “Metaplanet” تنقل 250 مليون دولار من البيتكوين وسط خسائر غير محققة تتجاوز 1.4 مليار دولار

أجرت شركة “Metaplanet”، ثالث أكبر شركة مدرجة من حيث حيازة البيتكوين، تحويلا ضخم بقيمة تقارب 250 مليون دولار، ما أثار تساؤلات بسبب توقيته.

وبحسب بيانات “Arkham” و”Lookonchain”، نقلت الشركة نحو 3881 بيتكوين.

ولا يوجد حتى الآن ما يؤكد أن التحويل يمثل عملية بيع.

تمتلك “Metaplanet” حاليا نحو 43,000 بيتكوين، بمتوسط سعر شراء يتجاوز 96 ألف دولار للعملة، ما يعني أنها أنفقت أكثر من 4.1 مليار دولار على بناء خزينة البيتكوين الخاصة بها.

لكن تراجع سعر البيتكوين خلال الأشهر الماضية أدى إلى ارتفاع خسائرها غير المحققة إلى نحو 1.4 مليار دولار.

هل تستعد Metaplanet للبيع؟

يبقى هذا هو السؤال الأبرز.

فعملية النقل وحدها لا تعني أن الشركة باعت البيتكوين، لكن توقيتها يلفت الانتباه، خصوصا مع بدء عدد من شركات خزائن البيتكوين، وعلى رأسها “Strategy”، في بيع أجزاء من حيازاتها لتوفير السيولة وتمويل التزاماتها.

كما أن هدف “Metaplanet” المتمثل في الوصول إلى 100 ألف BTC بنهاية 2026 يبدو أكثر صعوبة في ظل تباطؤ وتيرة عمليات الشراء.

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