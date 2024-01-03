السباق نحو أكبر شبكة بلوكشين من حيث القيمة المقفلة TVL في عام 2023: ماهي الشبكة الفائزة؟

خلال عام 2023، شهدت ساحة البلوكشين تغيرات ملحوظة في مراتب القيمة الإجمالية المقفلة (TVL)، باستثناء الإيثيريوم الذي حقق نحو 30 مليار دولار.

وفقا لتحليلات “Coin98″، تصدرت منصة “ترون” القائمة بأكثر من 8 مليار دولار، تليها شبكة BNB بـ 3.5 مليار دولار، وArbitrum بـ 2.4 مليار دولار.

سجلت سولانا أيضا وجود قوي بـ 1.4 مليار دولار.

المنافسة كانت حادة طوال العام، مع تبادل المراكز بين الشبكات الرائدة.

على سبيل المثال، كانت شبكة BNB في المقدمة في بداية العام، لكن “ترون” تفوقت عليها لاحقا.

سولانا، التي بدأت العام بـ 210 مليون دولار في يناير، شهدت تحسن تدريجي في TVL لتصل إلى حوالي 440 مليون دولار بنهاية العام.

ظهرت شبكات بلوكشين جديدة، مثل Base من كوين بيس وBlast من الطبقة الثاني، وأثرت على السوق.

Blast، على وجه الخصوص، جذبت الانتباه وأنهت العام بأكثر من مليار دولار من القيمة المقفلة TVL.

من بين أفضل 10 منصات بلوكشين، تميزت Optimism وAvalanche وPolygon وكاردانو أيضا.

بدأت كاردانو العام بأقل من 50 مليون دولار وزادت إلى أكثر من 400 مليون دولار.

بالاضافة إلى ذلك، شهدت عملات مثل سولانا SOL وكاردانو ADA زيادات كبيرة في الأسعار خلال العام.

يُشير إجمالي القيمة المقفلة إلى مجموع العملات المشفرة المودعة في بروتوكول DeFi معين، وهو مؤشر على الثقة والاستقرار في شبكة معينة.

ومع ذلك، لا تكون العلاقة بين ارتفاع TVL وزيادة الأسعار متناسبة دائما.

في سياق متصل، كانت سولانا وكاردانو تحت الأضواء بسبب إنجازاتهما في نهاية العام.

تجاوزت سولانا الإيثيريوم في عمليات البحث على قوقل وحققت نمو ملحوظ في حجم مبيعات NFT.

كما لفتت كاردانو الانتباه بنشاطها الكبير في مجال التطوير خلال الـ30 يوم الأخيرة من العام.

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