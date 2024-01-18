الشركة المصرية الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية "Zeal" تجمع 4 مليون دولار للتوسع الدولي

نجحت شركة “Zeal”، الرائدة في قطاع التكنولوجيا المالية بمصر، في جمع تمويل بقيمة 4 مليون دولار، مما يدعم خططها للتوسع في الأسواق الأوروبية، الشرق أوسطية والإفريقية.

قاد جولة التمويل هذه شركتا “Raed Ventures” و”Cur8 Capital”، بمشاركة عدد من المستثمرين الملائكيين.

كما ورد في تقرير “Techpoint Africa”، فإن هذا الإعلان عن زيادة رأس المال يأتي بعد فترة وجيزة من حصول “Zeal” على ضمان متقدم للإعفاء الضريبي من خلال نظام استثمار المؤسسات (EIS)، وهو نظام تستخدمه هيئة الضرائب في المملكة المتحدة HM Revenues and Customs (HMRC) لتحديد مدى أهلية الشركات للحصول على المزايا الضريبية المتعلقة بالمخطط.

أكد “عمر عبيد”، الرئيس التنفيذي لشركة “Zeal”، على أن الأموال المجمعة ستُستخدم أيضا لتعزيز التفاعل مع العملاء، حيث صرح بما مفاده:

نحن على استعداد لتسريع مسيرتنا نحو توظيف الذكاء الاصطناعي لتحويل تفاعل العملاء في قطاع التجزئة على المستوى العالمي.

وأضاف:

نتطلع إلى توسيع نطاق تأثيرنا، مركزين على ربط مليارات العملاء بملايين من تجار التجزئة.

علّق “وائل نافع” من “Raed Ventures” على هذا التطور، معربا عن اعتقاده بأن الحل الشامل الذي تقدمه “Zeal” سيصبح أداة أساسية لمقدمي خدمات الدفع وأنظمة نقاط البيع على الصعيد العالمي.

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