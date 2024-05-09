الرئيس التنفيذي لشركة بينانس يدعو السلطات النيجيرية للإفراج الفوري عن المدير التنفيذي المحتجز!

بعد وصول مدة حجز “تيغران غامباريان” المدير التنفيذي السابق لمنصة بينانس النيجيرية لأكثر من 70 يوم دعى “ريتشارد تينغ” الرئيس التنفيذي لشركة بينانس السلطات النيجيرية بالافراج الفوري عنه.

وبحسب ما تم نشره من تقارير صحفية فإن “غامباريان” سافر إلى نيجيريا في شهر فبراير الماضي ليتفاجأ بالقبض عليه من طرق أفراد قوات الأمن النيجيرية وهو ما يشكل سابقة خطيرة.

هذا ووفقا للمدونة التي نشرها “ريتشارد تينغ” فإن “غامباريان” لم يسافر لنيجيريا لإتخاذ قرارات أو التفاوض بل كان هناك فقط كخبير في الجرائم المالية.

وبحسب “تينغ” فإن عملية الاعتقال تمت على الرغم من تأكيد السلطات النيجيرية بأنها ستمنحه ممر آمن لحضور الاجتماعات واللقاءات.

في نفس السياق تم القبض أيضا على المدير الإقليمي الأفريقي لشركة بينانس، “نديم أنجاروالا”، في فبراير بعد وصوله لحضور اجتماع ضم الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والبورصات ونائب محافظ البنك المركزي، ومستشار الأمن القومي، حسبما أفاد “تينغ”.

جدير بالذكر أن بينانس سبق لها وأن اتخذت خطوات استباقية من خلال التواصل مع هيئة الأوراق المالية والبورصات النيجيرية عدة مرات تطلب التوجيه وعرض التعاون والتشاور حول تنظيم سوق الكريبتو النيجيري.

صرح الرئيس التنفيذي لـ “بينانس” إن تصرفات الحكومة النيجيرية تشير إلى مؤامرة للسيطرة على بينانس من خلال احتجاز “غامباريان” على الرغم من إجراءات الشركة مثل تعليق تداول النايرا النيجيري وخدمات P2P، بالإضافة إلى المحاولات المتكررة للتعامل مع السلطات.

أُطلق سراح “أنجاروالا” في 23 مارس، لكن “غامباريان” لا يزال محتجز.

حتى أن الثنائي رفع دعوى قضائية ضد وكالة الأمن القومي و”EFCC” لانتهاك حقوق الإنسان الخاصة بهما.

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