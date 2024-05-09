في ظل التراجع الأخير في الأسعار: الحيتان تجمع ما قيمته 941 مليون دولار من البيتكوين

التراجع الأخير في أسعار البيتكوين اتخذه بعض المستثمرين الكبار كفرصة مواتية لجمع المزيد من البيتكوين والظفر بشراء القيعان والبيع عند القمم.

وفقا لتغريدة من منصة تحليل معاملات البلوكشين “Santiment” قام كبار المستثمرين الذين يمتلكون ما بين 1000 إلى 10000 بيتكوين بتجميع أكثر من 941 مليون دولار من الأصول الرقمية خلال 24 ساعة الماضية.

حيتان البيتكوين تجمع المزيد من البيتكوين:

زادت كمية حيتان بيتكوين المتراكمة خلال 24 ساعة الماضية من ممتلكاتها بمقدار 15121 بيتكوين، مما رفع مخزونها الجماعي إلى أعلى مستوى لها في أسبوعين.

ووفقا لذات المصدر فإن هذه الخطوة تدل على ثقة الحيتان في البيتكوين.

يأتي تجدد تراكم البيتكوين من قبل الحيتان بعد أسابيع من البيع وجني الأرباح على نطاق واسع.

حاليا، تداول العملة المشفرة بين 60,000 دولار و64,000 دولار ويتم تداولها ضمن هذا المستوى لأسابيع، مما يوفر فرصة للمستثمرين لشراء الانخفاض تحسب لذروة الدورة الصعودية القادمة.

تشير الخطوة الأخيرة لحيتان بيتكوين إلى بداية مرحلة إعادة التجميع بعد حدث الإنقسام، والتي من المتوقع أن تستمر لأسابيع قبل أن يتولى المضاربون على الصعود زمام الأمور.

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