وضع السوق: سعر البيتكوين غير قادر على التعافي الكامل وسعر الإيثيريوم يفقد مستوى 3000 دولار

المراقب لسوق الكريبتو يرى ويعي جيدا أن السير العرضي لسعر البيتكوين مستمر حيث حافظ سعر البيتكوين على مستوى فوق 60 ألف دولار منذ أيام مع تذبذب العملة الرقمية بشكل كبير بين مستوى 60 ألف دولار و64 ألف دولار.

العملات الرقمية البديلة بقيادة الايثيريوم تواصل حركتها المتابعة واللصيقة لعملة البيتكوين، إلا أنها أحيانا تتأثر سلبا مثل عملة الايثيريوم التي فقدت مستوى 3000 دولار وعملة BNB التي تراجعت عن مستوى 590 دولار.

في المقابل هناك عملات رقمية بديلة خالفت النسق السائد وتمكنت من الصعود مثل عملة TON التي سجلت ارتفاع بنسبة 4% في 24 ساعة الأخيرة.

بالنسبة للتراجع الأخير لسعر البيتكوين فيمكن القول أن لقرار الاحتياطي الفيدرالي الأخير دور كبير عليه حيث أخبر بأنه ومن السابق لأوانه التفكير في خفض أسعار الفائدة.

منذ إصدار هذا القرار هدأ السوق ويبدو أن الأسوء قد مر بالفعل.

الهدوء الأخير جعل مشاعر الخوف والجشع تتراجع من الجشع لمستوى الحياد عند مستوى 51.

بالنسبة للقيمة السوقية الإجمالية لسوق الكريبتو فبقيت أعلى من مستوى 2.20 تريليون دولار مع سيطرة البيتكوين على هذه القيمة بنسبة 53.3% حسب منصة coinmarketcap.

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