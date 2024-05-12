- 1/3
- 2/3
- 3/3
المراقب لسوق الكريبتو يرى ويعي جيدا أن السير العرضي لسعر البيتكوين مستمر حيث حافظ سعر البيتكوين على مستوى فوق 60 ألف دولار منذ أيام مع تذبذب العملة الرقمية بشكل كبير بين مستوى 60 ألف دولار و64 ألف دولار.
العملات الرقمية البديلة بقيادة الايثيريوم تواصل حركتها المتابعة واللصيقة لعملة البيتكوين، إلا أنها أحيانا تتأثر سلبا مثل عملة الايثيريوم التي فقدت مستوى 3000 دولار وعملة BNB التي تراجعت عن مستوى 590 دولار.
في المقابل هناك عملات رقمية بديلة خالفت النسق السائد وتمكنت من الصعود مثل عملة TON التي سجلت ارتفاع بنسبة 4% في 24 ساعة الأخيرة.
بالنسبة للتراجع الأخير لسعر البيتكوين فيمكن القول أن لقرار الاحتياطي الفيدرالي الأخير دور كبير عليه حيث أخبر بأنه ومن السابق لأوانه التفكير في خفض أسعار الفائدة.
منذ إصدار هذا القرار هدأ السوق ويبدو أن الأسوء قد مر بالفعل.
الهدوء الأخير جعل مشاعر الخوف والجشع تتراجع من الجشع لمستوى الحياد عند مستوى 51.
بالنسبة للقيمة السوقية الإجمالية لسوق الكريبتو فبقيت أعلى من مستوى 2.20 تريليون دولار مع سيطرة البيتكوين على هذه القيمة بنسبة 53.3% حسب منصة coinmarketcap.
اقرأ أيضا:
استرداد العملات الرقمية المسروقة من منصة Cryptex
منصة تداول العملات الرقمية “Kraken” تتحدى هيئة SEC وتصف القضية المرفوعة ضدها بأنها ضعيفة
كانت هذه تفاصيل خبر وضع السوق: سعر البيتكوين غير قادر على التعافي الكامل وسعر الإيثيريوم يفقد مستوى 3000 دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المشفرين العرب وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.