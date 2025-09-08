Metaplanet و El Salvador يضيفان بيتكوين مع عودة المؤشر إلى "الحياد"

تام شمس - الاثنين 8 سبتمبر 2025 05:44 مساءً - أقدمت شركة الاستثمار اليابانية Metaplanet والدولة الصديقة للعملات المشفرة El Salvador على شراء المزيد من البيتكوين يوم الإثنين، في وقت عاد فيه مؤشر خوف وطمع البيتكوين إلى منطقة "الحياد" بعد عدة أيام في حالة "الخوف".

كشفت Metaplanet في إفصاح جديد يوم الإثنين أنها اشترت 136 بيتكوين (BTC) إضافية، لترتفع حيازتها الإجمالية إلى 20,136 بيتكوين بقيمة تتجاوز 2.2 مليار دولار وفقًا للأسعار الحالية.

وفي يونيو الماضي، قال الرئيس التنفيذي سيمون غيروفيتش إن الهدف طويل الأمد للشركة هو الوصول إلى 210,000 بيتكوين بحلول عام 2027، وهو ما سيجعلها ثاني أكبر شركة مدرجة تمتلك بيتكوين بعد شركة استراتيجي، بحسب منصة Bitbo.

تُعد Metaplanet حاليًا سادس أكبر خزانة بيتكوين عامة وأكبر خزانة يابانية من بين 186 شركة مدرجة يتم تتبعها. وقد دفعت نحو 16,554,535 ين ياباني (111,830 دولارًا) لكل عملة.

انخفاض في سعر السهم

أعلنت Metaplanet عن أول عملية شراء للبيتكوين في 22 يوليو 2024، وقفز سهمها حينها بنسبة 19% ليصل إلى 1.10 دولار.

لكن المشتريات اللاحقة لم تحقق الأثر ذاته؛ ففي آخر جلسة تداول تراجع السهم بنحو 3% إلى 4.65 دولار، رغم أنه ما يزال مرتفعًا بنسبة 92.45% منذ بداية العام.

كما كشفت الشركة عن خطط لجمع 880 مليون دولار إضافية عبر طرح عام للأسهم في الأسواق الخارجية في 27 أغسطس، بعد أن وضع تراجع السهم ضغوطًا على آلية جمع رأس المال الخاصة بها.

El Salvador تشتري المزيد احتفالًا بالذكرى السنوية

في الوقت نفسه، قال رئيس El Salvador نجيب بوكيلة يوم الإثنين إن بلاده اشترت 21 بيتكوين أخرى احتفالًا بـ "يوم البيتكوين"، لترتفع حيازتها إلى 6,313 بيتكوين، وفقًا لما أعلنته مكتب البيتكوين في الدولة.

ويوافق يوم البيتكوين ذكرى دخول القانون الذي جعل البيتكوين عملة قانونية في البلاد حيز التنفيذ في سبتمبر 2021.

وكان صندوق النقد الدولي قد نشر تقريرًا في يوليو زعم فيه أن El Salvador لم تشترِ أي بيتكوين جديد منذ توقيعها اتفاق قرض بقيمة 1.4 مليار دولار في ديسمبر 2024، والذي اشترط عليها تقليص مشترياتها.

سايلور يلمح إلى شراء جديد

يوم الأحد، لمح مايكل سايلور إلى عملية شراء وشيكة أخرى، حيث شارك عبر منصة X صورة لمحفظة شركته من البيتكوين وكتب عليها: "تحتاج المزيد من البرتقالي".

سايلور اعتاد نشر هذه المؤشرات قبل أن تعلن شركة استراتيجي عن عمليات شراء جديدة للبيتكوين لخزينتها.

وتُعد استراتيجي حاليًا أكبر شركة مدرجة تمتلك بيتكوين بفارق كبير، حيث تحتفظ بـ 636,505 بيتكوين، وفقًا لـ Bitbo. أما سهم الشركة (MSTR)، فقد أمضى معظم أغسطس في خسائر، لكنه ارتفع في آخر جلسة بنسبة 2.5% ليصل إلى 335.87 دولارًا، وما يزال مرتفعًا بنحو 12% منذ بداية العام.

ويأتي ذلك في وقت عاد فيه مؤشر خوف وطمع البيتكوين إلى مستوى 51 (حياد)، بعد أن قضى ثلاثة أيام في منطقة "الخوف".