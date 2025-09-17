أسهم تعدين البيتكوين تتفوق على أداء العملة مع رهانات المستثمرين على التحول نحو الذكاء الاصطناعي

تام شمس - الأربعاء 17 سبتمبر 2025 04:07 مساءً - مددت أسهم شركات تعدين البيتكوين تعافيها في سبتمبر، متفوقة على أداء البيتكوين نفسها، رغم استمرار الضغوط على أساسيات الصناعة وامتداد فترات استرداد تكاليف الأجهزة.

ووفقًا لأحدث تقرير صناعي صادر عن The Miner Mag، ارتفعت أسهم شركات Cipher Mining المُرمزة (CIFR)، وTerawulf المُرمزة (WULF)، وIris Energy المُرمزة (IREN)، وHive Digital Technologies المُرمزة (HIVE)، وBitfarms المُرمزة (BITF) بين 73% و124% خلال الشهر الماضي. في المقابل، تراجعت عملة البيتكوين (BTC) بأكثر من 3% خلال نفس الفترة.

ارتفعت عدة أسهم لشركات تعدين البيتكوين إلى أعلى مستوياتها خلال عام أو إلى قمم تاريخية. المصدر: The Miner Mag

جاءت هذه القفزة في أسهم التعدين رغم استمرار الضغوط على أساسيات الصناعة. فمن المتوقع أن تشهد شبكة البيتكوين في تعديل الصعوبة التالي زيادة بنسبة 4.1% إضافية، وهو ما سيجعلها "أول حقبة يصل فيها متوسط معدل الهاش إلى مستوى زيتاهاش"، بحسب التقرير.

وقد تم بلوغ علامة 1 زيتاهاش لأول مرة في سبتمبر، استنادًا إلى المتوسط المتحرك لمعدل الهاش على مدى 14 يومًا. ومع ذلك، لم يسهم هذا الإنجاز كثيرًا في تخفيف ضغوط الربحية.

لا يزال سعر الهاش (Hashprice) عالقًا تحت 55 دولارًا لكل بيتاهاش في الثانية، نتيجة زيادة النشاط على الشبكة، في حين تراجعت رسوم المعاملات إلى ما دون 0.8% من المكافآت الشهرية وهو ما يعكس ضعف النشاط على السلسلة.

تقرير تحديث تعدين البيتكوين لشهر أغسطس 2025. المصدر: The Miner Mag

مع ذلك، يكافئ المستثمرون شركات التعدين التي تسعى للتحول إلى وحدات معالجة الرسوميات (GPU) والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، بحسب التقرير.

فقد سرعت Hive Digital تحولها نحو مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، وIris Energy كثفت استثماراتها في وحدات Blackwell GPUs، بينما استفادت Terawulf من شراكة الحوسبة عالية الأداء مع شركة Google.

معدنو البيتكوين يواصلون التراكم

في ظل هوامش أرباح أضيق وتكاليف متزايدة ومنافسة متصاعدة، يتجه معدنو البيتكوين بشكل متزايد إلى استراتيجيات التنويع للبقاء.

وبخلاف إعادة توجيه مواردهم نحو الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء، تبنى العديد من المعدنين أيضًا استراتيجية الخزينة، حيث يحتفظون بجزء أكبر من البيتكوين المستخرج على أمل ارتفاع السعر مستقبلاً.

كانت Cointelegraph قد أشارت إلى هذا الاتجاه في يناير، موضحة تحوّلًا ملحوظًا في تراكم المعدنين خلال عام 2024، مع احتفاظ الشركات بحصة أكبر من إنتاجها.

وجاء في تقرير صادر عن Digital Mining Solutions وBitcoinMiningStock.io في يناير:

"في عام 2024 ظهر تحول ملحوظ بين معدني البيتكوين، حيث اختار الكثير منهم الاحتفاظ بجزء أكبر من البيتكوين المستخرج أو الامتناع عن البيع كليًا."

ويبدو أن المعدنين يعززون هذا النهج في سبتمبر، إذ أظهرت بيانات Glassnode ارتفاع أرصدة المحافظ لثلاثة أسابيع متتالية. وفي 9 سبتمبر، بلغت صافي التدفقات الداخلة 573 بيتكوين وهو أكبر ارتفاع يومي منذ أكتوبر 2023.