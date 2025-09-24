مؤشر البيتكوين يسجّل ضغطًا قياسيًا ويُنذر بـ"عاصفة تقلبات كبيرة" قادمة

تام شمس - الأربعاء 24 سبتمبر 2025 12:34 مساءً - انخفض التقلب في سوق البيتكوين إلى مستويات غير مسبوقة، حيث سجّل أحد أهم المؤشرات التقنية للعملة المشفرة ضغطًا هو الأشد في تاريخه، وهو ما يراه المحللون عادةً مقدمة لاختراق سعري كبير وارتفاع في حدة التذبذب.

وقال المحلل المعروف باسم "Mr. Anderson" على منصة X يوم الثلاثاء: "إن نطاقات بولينجر الأسبوعية للبيتكوين أصبحت الآن الأكثر ضيقًا في التاريخ"، في إشارة إلى المؤشر الفني الذي يقيس التقلب ويُظهر حالات التشبع الشرائي أو البيعي المحتملة. وأضاف: "عندما ينضغط التقلب إلى هذا الحد، لا بد أن يتبعه توسع. وبمجرد أن يبدأ التوسع، يختبر السعر النطاقات الخارجية بسرعة شبه دائمة."

من جانبه، صرّح نصار أشقر، كبير مسؤولي الاستراتيجية في منصة التداول CoinW، لصحيفة كوينتيليغراف بأن هذا الانضغاط الحاد في نطاقات بولينجر "يُشير إلى الهدوء الذي يسبق عاصفة تقلبات كبيرة."

وأوضح: "رغم أن هزة نهائية في سبتمبر قد تدفع السعر نحو 100,000 دولار تبقى ممكنة، إلا أن تلاقي معدلات التمويل السلبية مع الاتجاهات الموسمية القوية وتدفقات صناديق الاستثمار المؤسسية يزيد من احتمالية حدوث اندفاع صعودي قوي."

أما مؤسس Hunters of Web3 المعروف باسم "Langerius" فقال: "ضغط بهذا المستوى نادرًا ما ينتهي بهدوء."

رسم بياني لسعر البيتكوين يظهر نطاقات بولينجر في حالة ضغط شديد. المصدر: Mr. Anderson

تراجع تقلب البيتكوين مع مرور الوقت

اختلف الباحث في منصة Glassnode المعروف باسم "CryptoVizArt" مع هذا الرأي، مشيرًا إلى أن التقلب العام للبيتكوين يتراجع على مختلف الأطر الزمنية، وذلك مع اتساع حجم السوق ونضجه بمرور الوقت، ما يجعل نطاقات بولينجر بدورها في مسار هبوطي. وقال: "هذا ليس إشارة، ولا بنية غير متوقعة، بل مجرد ملاحظة بلا قيمة تنبؤية حقيقية."

اختراقات تاريخية أعقبت حالات الانضغاط

شهدت نطاقات بولينجر للبيتكوين انضغاطًا شديدًا في أوائل يوليو عندما كان الأصل يتداول قرب 108,000 دولار. وبعد أيام قليلة فقط، اندفعت التقلبات بشكل ملحوظ تزامنًا مع اختراق صعودي كبير، دفع العملة لتحقيق أول قمة تاريخية لها فوق 122,000 دولار بحلول 14 يوليو.

ثم عادت المؤشرات إلى حالة ضغط قصوى مطلع سبتمبر، مسجّلة أكثر مستوياتها تطرفًا على الإطار الزمني الشهري منذ بداية تداول البيتكوين.

"سبتمبر الدب" أم "أكتوبر الصعودي"؟

لا يزال المحللون منقسمين حول الاتجاه القادم للبيتكوين مع دخوله شهر أكتوبر، الذي يُعرف تقليديًا في أوساط المتداولين باسم "Uptober" نظرًا لتاريخه مع الاختراقات الصعودية.

وقال توني سيكامور، المحلل لدى IG Group، لصحيفة Cointelegraph يوم الثلاثاء إن البيتكوين "يحتاج إلى وقت أطول للتصحيح" و"للتخلص من قراءات التشبع الشرائي" بعد المكاسب الضخمة التي حققها هذا العام.

في المقابل، يشارك العديد من المحللين مخططات الأداء التاريخي الصادرة عن CoinGlass، لافتين إلى أن البيتكوين حقق مكاسب في 10 من أصل آخر 12 شهر أكتوبر، وفي 8 من آخر 12 ربعًا رابعًا.