CoinShares تردّ على صعود صناديق الاستثمار المتداولة النشطة (Active ETFs) عبر الاستحواذ على Bastion

تام شمس - الأربعاء 1 أكتوبر 2025 05:50 مساءً - تستعد شركة إدارة الأصول الرقمية الأوروبية CoinShares لتنفيذ عملية استحواذ استراتيجية جديدة، بينما تتحضر للإدراج في الولايات المتحدة.

وأعلنت CoinShares يوم الأربعاء أنها ستستحوذ على شركة Bastion Asset Management، وهي مدير استثمارات كريبتو مقرّه لندن، في إطار استراتيجيتها لتوسيع منتجات الاستثمار في العملات المشفرة داخل السوق الأمريكية.

وبموجب الصفقة التي لا تزال بانتظار موافقة هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) ستقوم CoinShares بدمج قدرات Bastion في التداول واستراتيجياتها وفريقها بشكل كامل ضمن منصتها. ولم يُفصح عن شروط الصفقة.

وقال متحدث باسم CoinShares لموقع Cointelegraph:

"من خلال الجمع بين خبرة Bastion في التداول المنهجي وتسجيلنا تحت قانون الاستثمار الأمريكي لعام 1940، يمكننا تطوير منتجات نشطة للسوق الأمريكية تتجاوز مجرد التعرّض المباشر لأسعار العملات المشفرة."

الصناديق النشطة مقابل الصناديق السلبية

على عكس صناديق الاستثمار المتداولة السلبية (Passive ETFs)، التي تتبع مؤشرًا أو أصلًا محددًا، تعتمد الصناديق النشطة (Active ETFs) على مديريها في اختيار الاستثمارات بهدف التفوق على أداء السوق.

وقال المتحدث: "معظم مديري الأصول الرقمية في الولايات المتحدة يركزون حصريًا على المنتجات السلبية التي تتبع ببساطة أسعار العملات المشفرة"، مشيرًا إلى تزايد الطلب المؤسسي على حلول استثمارية أكثر تطورًا.

الصناديق السلبية مقابل النشطة. المصدر: HANetf

وبفضل حصول CoinShares على صفة مستشار استثماري مسجّل بموجب قانون الاستثمار الأمريكي لعام 1940، فهي مخوّلة لتقديم منتجات استثمارية نشطة في الولايات المتحدة، بما في ذلك استراتيجيات متقدمة مثل الصناديق النشطة (Active ETFs).

ومع ذلك، يتطلب إنشاء هذه المنتجات خبرة كمية عميقة وقدرات مثبتة في التداول المنهجي، وهو ما تتوقع CoinShares الحصول عليه من خلال Bastion.

وأضافت الشركة:

"يمتلك فريق Bastion أكثر من 17 عامًا من الخبرة في تطوير استراتيجيات منهجية تُولّد ألفا (Alpha) في صناديق التحوط الرائدة، بما في ذلك BlueCrest Capital وSystematica Investments وRokos Capital وGAM Systematic. إن نهجهم الكمي، القائم على إشارات مدعومة أكاديميًا لتوليد عوائد مستقلة عن اتجاه السوق، هو بالضبط النوع المتطور من الاستراتيجيات النشطة الذي يميز المديرين في الأسواق التنافسية."

صعود الصناديق النشطة (Active ETFs)

على الرغم من أن سوق صناديق الكريبتو شهد ازدهارًا كبيرًا، فإن الصناعة ما زالت تهيمن عليها الصناديق السلبية، مثل صناديق البيتكوين (BTC) والإيثر (ETH) الفورية، بما يعكس هيمنة الصناديق السلبية في التمويل التقليدي.

لكن هذا الاتجاه بدأ يتغير في يوليو 2025، عندما تجاوز عدد الصناديق النشطة في الكريبتو نظيراتها السلبية، حيث تضاعف أكثر من مرتين خلال السنوات الخمس الماضية، ما يشير إلى تحوّل في ديناميكيات السوق.

الصناديق النشطة تتفوق عددًا على الصناديق السلبية في يوليو 2025. المصدر: Bloomberg Intelligence

وقال المتحدث باسم CoinShares: "ستقدّم CoinShares كلاً من المنتجات الاتجاهية والاستراتيجيات المصممة لتوليد ألفا بغض النظر عن ظروف السوق."

اندفاعة CoinShares نحو الولايات المتحدة

يأتي توسّع CoinShares في منتجات الاستثمار بالولايات المتحدة ضمن دفعها المتواصل نحو السوق، حيث تخطط الشركة للإدراج العام عبر شركة استحواذ ذات غرض خاص (SPAC) بتقييم يبلغ 1.2 مليار دولار قبل الإدراج.

وقالت CoinShares:

"سيمنحنا الإدراج في بورصة أمريكية وصولًا أعمق إلى أسواق رأس المال الأمريكية ويُعزّز بشكل كبير من حضورنا أمام المستثمرين المؤسسيين الأمريكيين. تظل الولايات المتحدة أكبر سوق لرأس المال في العالم للأصول الرقمية، ونحن نبني البنية التحتية والفريق ومجموعة المنتجات لنصبح لاعبًا مؤسسيًا رائدًا في هذا السوق."

وتأتي هذه الأنباء بعد وقت قصير من موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) على تعديلات مقترحة تسمح لبورصات الأوراق المالية باعتماد معايير إدراج عامة لصناديق الكريبتو الجديدة، مما يُسهل الموافقات على صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs).

وبحسب تقارير، ستُقلَّص الفترة الزمنية القصوى من تقديم الطلب إلى الإطلاق إلى 75 يومًا بدلًا من 240 يومًا.