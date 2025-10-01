آرثر هايز: عجز البنك المركزي الفرنسي "أمر رائع" للبيتكوين

تام شمس - الأربعاء 1 أكتوبر 2025 05:50 مساءً - قد يؤدي تضخم العجز المالي للبنك المركزي الفرنسي إلى موجة جديدة من طباعة النقود، ما قد يفتح الباب أمام تدفقات بمليارات الدولارات نحو البيتكوين.

فقد أعلن البنك المركزي الفرنسي (Banque de France) عن تسجيل خسارة صافية بلغت 7.7 مليار يورو (8 مليارات دولار) في السنة المالية 2024، مدفوعة أساسًا بصافي دخل فائدة سلبي نتيجة ارتفاع مدفوعات الفائدة، وفق بيان صحفي نُشر في مارس 2025.

وبذلك ارتفع عجز ميزانية الحكومة الفرنسية إلى أكثر من 168 مليار يورو (176 مليار دولار) في عام 2024، ما يعادل 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، متجاوزًا بشكل كبير الحد الأقصى للاتحاد الأوروبي البالغ 3%.

وبات البنك المركزي الفرنسي من بين الأسوأ أداءً في الكتلة الأوروبية، حيث يشير هذا العجز إلى خروج رؤوس الأموال من البلاد.

ويرى آرثر هايز، الشريك المؤسس لمنصة تداول العملات المشفرة BitMEX، أن العجز المالي الفرنسي قد يكون محفزًا لطباعة "تريليونات اليوروهات" من قبل البنك المركزي الأوروبي (ECB)، وهو ما قد يفتح الباب أمام سيولة جديدة تتدفق نحو البيتكوين (BTC).

وقال هايز في مقابلة مع كوينتيليغراف خلال مؤتمر TOKEN2049 في سنغافورة:

"رأس المال الفرنسي يغادر فرنسا. وإذا نظرت إلى التغير الصافي لأي عضو آخر، ففرنسا الأسوأ. التهديد الحقيقي هو خروج رأس المال الفرنسي ليستثمر الألمان واليابانيون في أسواقهم المحلية، لأن الولايات المتحدة تغيّر النظام العالمي."

وأضاف: "هذا ما يُملي على البنك المركزي الأوروبي أن يطبع الآن أو لاحقًا تريليونات اليوروهات. وهذا الحجم الإجمالي. وهذا أمر رائع آخر للكريبتو."

آرثر هايز في TOKEN2049. المصدر: Cointelegraph

البنك المركزي الأوروبي سيطبع "الآن أو لاحقًا"

يمتلك المستثمرون الأجانب نحو 60% من السندات والديون الفرنسية، مع كون ألمانيا واليابان أكبر حاملي السندات.

لكن مع تراجع الاستثمارات الأمريكية، لم يعد رأس المال الألماني والياباني الذي كان يمول الميزانية الفرنسية يتدفق كما في السابق، بحسب هايز.

وقال: "أطروحتي ببساطة أن البنك المركزي الأوروبي سيطبع الآن أو سيطبع لاحقًا، وفي كلتا الحالتين سيفقد السيطرة، لأن الناس في النهاية سيفضلون إمّا التخلف عن السداد، أو إعادة تسعير العملة، أو فرض ضوابط على رأس المال، أو طباعة النقود للحفاظ على نمط حياتهم."

وبحسب هايز، يمكن للبنك المركزي الأوروبي أن يطبع لاحقًا في محاولة لإنقاذ النظام المصرفي الأوروبي، أو يطبع الآن لتمكين الإنفاق الفرنسي. وأضاف: "لا يوجد خيار آخر."

وقد يدفع العجز المالي المتزايد في فرنسا البنك المركزي الأوروبي إلى اللجوء إلى التيسير الكمي (QE)، أي شراء السندات وضخ السيولة في الاقتصاد لتشجيع الإنفاق في مواجهة الركود الاقتصادي.

في عام 2022، استفاد البيتكوين من إعلانات التيسير الكمي التي أطلقها بعض أكبر البنوك العالمية، مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

مخطط BTC/USD الأسبوعي، 2020-2021. المصدر: Cointelegraph/TradingView

ارتفع سعر البيتكوين بأكثر من 1,050% خلال آخر فترة تيسير كمي، من حوالي 6,000 دولار في مارس 2020 إلى 69,000 دولار بحلول نوفمبر 2021، عقب إعلان الفيدرالي الأمريكي عن برنامج شراء سندات بقيمة 4 تريليونات دولار في 23 مارس 2020 أثناء جائحة كوفيد-19.