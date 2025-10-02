إطلاق Bullish في 20 ولاية أمريكية بعد حصولها على تراخيص نيويورك

تام شمس - الخميس 2 أكتوبر 2025 06:34 مساءً - أطلقت منصة تداول العملات المشفّرة الموجّهة للمؤسسات Bullish خدماتها في 20 ولاية أمريكية بعد حصولها الشهر الماضي على ترخيص BitLicense وترخيص لتحويل الأموال من هيئة الخدمات المالية في نيويورك.

وأعلنت Bullish يوم الأربعاء أنها بدأت تداولات فورية مع عميلين مؤسسيين في يومها الأول، هما شركة البنية التحتية للعملات المشفرة BitGo ووسيط العملات المشفّرة Nonco.

أصبحت المنصة متاحة في بعض أكبر الولايات مثل كاليفورنيا وفلوريدا وأريزونا وواشنطن العاصمة ونيويورك، حيث منحتها هيئة الخدمات المالية في نيويورك ترخيص BitLicense إضافة إلى ترخيص تحويل الأموال. ويُعتبر الحصول على هذا الترخيص من أصعب التراخيص في الولايات المتحدة، إذ يُشترط لمزاولة أنشطة حفظ أو إصدار أو تحويل العملات الرقمية في نيويورك.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه الولايات المتحدة زخماً تنظيمياً قوياً في عهد إدارة ترامب، يدفع باتجاه تبني المؤسسات للأصول الرقمية. ولمواكبة الطلب، بدأت شركات كبرى مثل Binance وCoinbase ومنصة المدفوعات Stripe في طرح حلول "الكريبتو كخدمة" وعروض العملات المستقرة للمؤسسات الأمريكية.

منذ انطلاقها أواخر عام 2021، تعاملت Bullish مع نحو 1.5 تريليون دولار من حجم التداولات عالمياً، رغم غيابها حتى الآن عن أكبر سوق في العالم. وتزعم المنصة أنها من بين أكبر 10 بورصات للعملات المشفرة من حيث حجم تداول البيتكوين (BTC) والإيثر (ETH).

وقال كريس تاير، رئيس Bullish، إن المنصة تجمع بين إستراتيجية دفتر أوامر مركزي وآلية صانع سوق آلي محدد لتوفير سيولة عميقة ومستقرة وتنفيذ صفقات أكثر كفاءة.

Bullish تستهدف قاعدة واسعة من العملاء المؤسسيين

أوضحت المنصة أنها تسعى لاستقطاب مجموعة من المؤسسات، بما في ذلك صناديق التحوط، وشركات التداول الخاصة، وصنّاع السوق، وشركات التكنولوجيا المالية، والبنوك الرقمية.

رسوم منخفضة للمؤسسات والمتداولين المتقدمين

تقدّم Bullish رسوماً صفرية لصنّاع السوق المؤسسيين، بالإضافة إلى إلغاء رسوم التداول للأفراد المتقدمين في الولايات الأمريكية العشرين المرخّصة، مع خطط للتوسع قريباً.

وقال تاير: "تم إنشاء Bullish من أجل المؤسسات، ونحن اليوم فخورون بتقديم نفس المستوى من الأداء للمتداولين الجادّين في جميع أنحاء الولايات المتحدة."

تشمل الولايات الأخرى التي أصبحت المنصة متاحة فيها: أركنساس، كولورادو، ديلاوير، هاواي، إنديانا، ميشيغان، ميزوري، مونتانا، نيوهامبشير، نيومكسيكو، يوتا، فرجينيا، فيرجينيا الغربية، وايومنغ، إضافة إلى إقليم بورتو ريكو.

تراجع سهم Bullish رغم الإعلان

رغم هذا الإعلان، تراجع سهم Bullish المُرمز (BLSH) بنسبة 4.4% إلى 60.80 دولاراً خلال تداولات الأربعاء، وفق بيانات Google Finance.

لكن السهم ما زال مرتفعاً بأكثر من 60% مقارنة بسعر الطرح الأولي البالغ 37 دولاراً في منتصف أغسطس، لتبلغ القيمة السوقية للشركة حالياً نحو 9 مليارات دولار.