النقاش حول الحوافز المالية يتقاطع مع الإغلاق الحكومي: ما الذي قد تعنيه الشيكات الممولة بالتعريفات الجمركية لسوق العملات المشفّرة؟

تام شمس - الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 07:40 مساءً - طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فكرة استخدام عائدات الرسوم الجمركية على الواردات لتمويل حزمة حوافز مالية جديدة، في خطوة قد تشكّل رياحًا مواتية لأسواق العملات المشفّرة، بالتزامن مع استمرار الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة.

وقال ترامب في مع شبكة One America News Network، نُشرت يوم الخميس، إنه يفكر في منح الأمريكيين ما يصل إلى 2000 دولار في شكل شيكات تحفيزية ممولة من عائدات الرسوم الجمركية.

وأوضح أن هذه الإيرادات “بدأت للتو في الظهور”، لكنها ستدرّ في نهاية المطاف “أكثر من تريليون دولار سنويًا”، مضيفًا أن جزءًا من هذه الإيرادات سيُستخدم لسداد الديون الفيدرالية البالغة 37 تريليون دولار.

وستوزَّع الخطة المقترحة، التي وصفها ترامب بـ“توزيع الأرباح”، بين 1000 و2000 دولار لكل فرد، رهنًا بموافقة الكونغرس.

مقابلة الرئيس ترامب مع شبكة One America News Network. المصدر: YouTube

بحسب بيانات وزارة الخزانة التي راجعتها شبكة Fox Business، جمعت الحكومة الأمريكية نحو 214 مليار دولار من الإيرادات الجمركية حتى الآن في عام 2025.

إيرادات الرسوم الجمركية الأمريكية. المصدر: وزارة الخزانة الأمريكية، Fox Business

الشيكات التحفيزية قد تكون محفزًا إضافيًا للسيولة

مع حالة عدم اليقين الناتجة عن الإغلاق الحكومي المستمر، يرى محللون أن هذه الحزمة التحفيزية المحتملة قد تشكّل عاملًا جديدًا لتعزيز السيولة في سوق العملات المشفّرة، على غرار ما حدث في دورة السوق لعام 2020.

ووفقًا لتقرير بحثي صادر عن منصة Bitfinex يوم الثلاثاء، فإن هذا التطور قد يعمل كـ“محفّز إضافي للسيولة”، مشيرين إلى أن الشيكات التحفيزية خلال جائحة كورونا ضخّت سيولة كبيرة في الأسواق التقليدية والرقمية، ما ساهم في الارتفاع الحاد لعملة البيتكوين آنذاك.

في مارس 2020، وقّع ترامب حزمة حوافز بقيمة 2 تريليون دولار لمواجهة الأثر الاقتصادي للجائحة، تضمنت مدفوعات مباشرة تصل إلى 1200 دولار للأفراد الذين يقل دخلهم السنوي عن 75 ألف دولار.

مخطط BTC/USD الأسبوعي، 2020–2021. المصدر: Cointelegraph / TradingView

ارتفع سعر البيتكوين بأكثر من 1050%، من نحو 6000 دولار في مارس 2020 إلى 69,000 دولار في نوفمبر 2021. ومع ذلك، تزامن هذا الارتفاع مع فترة التيسير الكمي (QE)، حيث أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن برنامج شراء سندات بقيمة 4 تريليونات دولار في 23 مارس 2020.

يشير مصطلح التيسير الكمي إلى قيام البنوك المركزية بشراء السندات وضخ الأموال في الاقتصاد لتخفيض أسعار الفائدة وتحفيز الإنفاق في ظل الظروف المالية الصعبة.

في غضون ذلك، دخل الإغلاق الحكومي الأمريكي يومه السابع يوم الثلاثاء، بعد فشل المشرعين في تمرير مشروع قانون أساسي لتمويل الحكومة.

ومن المقرر أن يعيد مجلس الشيوخ مناقشة مشروع القانون لاحقًا اليوم، دون وجود مؤشرات واضحة على حل قريب، بعد فشل الطرفين في التوصل إلى اتفاق للمرة الخامسة يوم الإثنين.

احتمالات انتهاء الإغلاق الحكومي بحلول 15 أكتوبر. المصدر: Polymarket

يتوقع المتداولون على منصة التوقعات Polymarket أن تبلغ احتمالات انتهاء الإغلاق الحكومي بحلول 15 أكتوبر أو بعده نحو 68%.