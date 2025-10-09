منتجات الاستثمار في العملات المشفّرة تتجاوز إجمالي تدفقات 2024 مع تدفقات بلغت 48.7 مليار دولار هذا العام

تام شمس - الخميس 9 أكتوبر 2025 05:44 مساءً - تحديث (9 أكتوبر، 11:15 صباحًا بالتوقيت العالمي المنسّق): تم تعديل هذه المقالة لتعكس أحدث بيانات CoinShares بشأن تدفقات عام 2024، وذلك بعد ملاحظة تباينات مع البيانات التي أبلغت عنها الشركة في أوائل عام 2025.

حققت منتجات الاستثمار في العملات المشفّرة إنجازًا كبيرًا هذا العام، إذ تجاوزت التدفقات السنوية حتى تاريخه (YTD) إجمالي ما سُجّل في عام 2024.

وفقًا لمدير الأبحاث في CoinShares، جيمس بترفيل، الذي نشر الأرقام في منشور على منصة X يوم الخميس، فقد استقطبت منتجات التداول العالمية للعملات المشفّرة (ETPs) نحو 48.67 مليار دولار منذ بداية عام 2025، متجاوزة بذلك إجمالي العام السابق.

وأوضح بترفيل أن منتجات ETPs للعملات المشفّرة سجّلت تدفقات بلغت 48.557 مليار دولار في عام 2024، ما يعني أن العام الجاري قد تخطى بالفعل الرقم القياسي السابق، مدعومًا بتدفقات أسبوعية قياسية بلغت 5.95 مليارات دولار خلال الأسبوع الماضي، تصدّرها البتكوين (BTC) بتدفّقات بلغت 3.6 مليارات دولار وهو أعلى رقم يُسجّل منذ إطلاق صناديق البتكوين الفورية.

صناديق البتكوين لا تزال مهيمنة رغم التراجع النسبي

واصلت صناديق بتكوين (BTC) قيادة موجة التدفقات في عام 2025، حيث جذبت ما يقرب من 30 مليار دولار — أي ما يعادل 62% من إجمالي التدفقات السنوية حتى الآن.

لكن حصة البتكوين انخفضت مقارنة بعام 2024، عندما بلغت التدفقات إليه 41.7 مليار دولار، أي نحو 86% من إجمالي التدفقات السنوية آنذاك.

تدفّقات منتجات ETP حسب الأصل: تدفقات 2025 مقابل 2024. المصدر: جيمس بترفيل

في المقابل، سجّلت صناديق الإيثر (ETH) أداءً استثنائيًا هذا العام، إذ تجاوزت إجمالي تدفقات عام 2024 البالغة 4.9 مليارات دولار في يوليو، لتصل الآن إلى 14.1 مليار دولار أي ما يقارب ثلاثة أضعاف العام الماضي.

وقد أدى ذلك إلى ارتفاع حصتها السوقية من 11% في 2024 إلى 29% وفقًا لآخر تقرير من CoinShares.

سولانا وXRP تتقدمان بين العملات البديلة

إلى جانب الإيثر، برزت سولانا (SOL) وريبل (XRP) كأبرز العملات البديلة في صناديق ETP خلال عام 2025، بحسب CoinShares.

وقال بترفيل:

“يبدو أن التدفقات نحو العملات البديلة تقتصر حاليًا على سولانا وريبل، حيث بلغت التدفقات منذ بداية العام نحو 2.7 مليار دولار و1.9 مليار دولار على التوالي.”

المصدر: جيمس بترفيل

تجدر الإشارة إلى أن بيانات بترفيل الأخيرة حول تدفقات ETPs في عام 2024 والبالغة 48.557 مليار دولار تتعارض مع الرقم السابق البالغ 44 مليار دولار الذي تم الإبلاغ عنه في يناير، وقد تواصلت Cointelegraph مع CoinShares للحصول على تعليق بشأن هذا التباين دون رد حتى موعد النشر.

ويأتي هذا التطور بينما يترقب المجتمع قرارات هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بشأن عدة صناديق ETF خاصة بالعملات البديلة خلال الأسابيع القادمة.

وفي أواخر سبتمبر، توقّع نات جيراسي، رئيس NovaDius Wealth Management، أن تكون الأسبوعان الأولان من أكتوبر “حاسمين” لسوق صناديق الكريبتو الأمريكية الفورية.

ورغم أن الإغلاق الحكومي الأمريكي منذ 1 أكتوبر أدى إلى تعليق معظم أنشطة الهيئة، فقد نجح بعض المُصدرين الرئيسيين في إطلاق منتجات جديدة، حيث قدّمت شركة Grayscale أول صناديق كريبتو فورية مدرجة في الولايات المتحدة توفر خاصية التحصيص (Staking) يوم الاثنين.