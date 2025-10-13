البيت الأبيض يدرس العفو عن مؤسس بينانس CZ

تام شمس - الاثنين 13 أكتوبر 2025 06:33 مساءً - تحديث (13 أكتوبر، الساعة 2:45 مساءً بتوقيت UTC): تم تحديث هذا المقال ليشمل تعليقات من مسؤول في البيت الأبيض.

أفادت تقارير إعلامية أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تميل إلى منح عفو رئاسي لمؤسس منصة بينانس (Binance)، تشانغبينغ جاو CZ، الذي أقرّ بالذنب في تهم تتعلق بغسل الأموال عام 2024 وقضى أربعة أشهر في السجن.

ووفقاً لما ذكره تشارلز غاسبارينو، كاتب عمود في New York Post ومراسل في Fox News، نقلاً عن مصادر مقرّبة من جاو، فإن شخصيات بارزة داخل إدارة ترامب تعتقد أن القضية ضد سي زي كانت “ضعيفة للغاية”، ولا تستحق اتهامًا جنائيًا ولا عقوبة بالسجن.

وقال غاسبارينو:

“ترامب يميل إلى العفو عنه (بحسب المصادر)، وهو ما قد يمهد الطريق لعودة سي زي إلى بورصة بينانس، باعتباره لا يزال أكبر مساهم فيها.”

تتبنّى إدارة ترامب الحالية موقفًا أكثر انفتاحًا تجاه صناعة العملات المشفرة، إذ تم تجميد العديد من الإجراءات التنظيمية السابقة، ودُفع بعدة مشروعات قوانين لتنظيم السوق، كما تم العفو عن مؤسسي منصة BitMEX الثلاثة (منهم آرثر هايز)، إضافة إلى مؤسس Silk Road روس أولبريخت.

CZ يرد لكنه لا يؤكد علمه بأي صفقة عفو

ردّ تشانغبينغ جاو يوم الجمعة على منشور غاسبارينو، لكنه لم يؤكد ما إذا كان على علم بأي صفقة عفو محتملة.

وفي مايو الماضي، قال في مقابلة على بودكاست Farokh Radio إنه قدّم رسميًا طلبًا للعفو الرئاسي بعد أن شاهد تقارير إعلامية تشير إلى أنه فعل ذلك بالفعل.

وكتب جاو على منصة X:

“شكرًا تشارلز. سيكون ذلك خبرًا رائعًا إذا صحّ. تصحيح بسيط: لم تكن هناك تهم بالاحتيال. أعتقد أن وزارة العدل (في الإدارة السابقة) بحثت طويلًا عن ذلك ولم تجد شيئًا. لقد أقررتُ بمخالفة واحدة فقط لقانون سرية البنوك (BSA).”

وأضاف جاو في منشور آخر:

“أعتقد أنني الشخص الوحيد في تاريخ الولايات المتحدة الذي حُكم عليه بالسجن بسبب مخالفة واحدة فقط لقانون BSA، دون أي تهم أخرى أو سجل سابق. شكرًا على التغطية.”

وامتنعت بينانس وجاو عن التعليق على الفور.

وقال مسؤول في البيت الأبيض لموقع Cointelegraph:

“البيت الأبيض لا يعلّق على وجود أو عدم وجود قرارات عفو. فالرئيس وحده، وليس المصادر المجهولة، هو صاحب القرار النهائي في ذلك.”

كان جاو قد أقرّ بالذنب في تهمة غسل أموال في نوفمبر 2023، كجزء من تسوية توصلت إليها بينانس مع السلطات الأمريكية، تضمنت غرامة بقيمة 4.3 مليارات دولار على المنصة وغرامة شخصية بقيمة 50 مليون دولار على جاو.

كما أُجبر على الاستقالة من منصب الرئيس التنفيذي، وقضى أربعة أشهر في السجن، وحُظر عليه العمل في بينانس بموجب اتفاق الإقرار بالذنب.

عقبة محتملة: تضارب المصالح بسبب علاقات ترامب بالقطاع

قال غاسبارينو إن القرار النهائي قد يصدر قريباً، لكنه أشار إلى وجود تحفظات داخل البيت الأبيض تتعلق بـ“الصورة العامة” لعفو محتمل، بالنظر إلى ارتباط الرئيس ترامب وأسرته المباشر بصناعة العملات المشفرة، عبر مشاريع مثل عملة الميم الخاصة به وبروتوكول World Liberty Financial اللامركزي، وهو ما يثير مخاوف من تضارب المصالح.

وأضاف غاسبارينو:

“يجدر التذكير بأن مثل هذه الأمور غالباً ما تستغرق وقتاً أطول من المتوقع، والرئيس لديه قضايا أكثر إلحاحاً يتعامل معها حالياً، مثل استعادة الرهائن الإسرائيليين، وإنهاء النزاع في غزة وأوكرانيا، إلى جانب الرسوم التجارية وصفقة الصين.”

قضية CZ جاءت كارتداد لانهيار FTX

بحسب إلينور تيريت، مقدّمة بودكاست Crypto in America والمراسلة السابقة لـ FOX Business، فإن العديد من كبار التنفيذيين في صناعة الكريبتو وبعضهم على صلة بالبيت الأبيض يعتقدون أن قضية سي زي كانت نتيجة رد فعل مبالغ فيه من المشرّعين بعد انهيار منصة FTX التابعة لـ سام بانكمان-فريد (SBF).

كان SBF قد ترأس بورصة FTX التي بلغت قيمتها 32 مليار دولار قبل انهيارها في نوفمبر 2022، وهو يقضي حالياً حكماً بالسجن لمدة 25 عاماً بعد إدانته بسبع تهم جنائية.

وقالت تيريت:

“سي زي لم يُتَّهم بالاحتيال مثل SBF، ويرى كثير من العاملين في الصناعة أن سجنه كان نتيجة رغبة المنظمين الذين ما زالوا يعانون من تبعات فضيحة FTX في تقديم مثال صارم لأي شخص يعمل في الكريبتو داخل الولايات المتحدة أو بالقرب منها.”

تفارير إضافية بواسطة Turner Wright.