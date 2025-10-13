بينانس: لم تنهَر الرموز إلى الصفر… المشكلة كانت “عرضاً بصرياً” فقط

تام شمس - الاثنين 13 أكتوبر 2025 06:33 مساءً - أصدرت منصة تداول العملات المشفرة بينانس (Binance) تحديثًا لمستخدميها بعد أن ظهرت أسعار عدة رموز وكأنها انهارت إلى الصفر في أعقاب انهيار السوق يوم الجمعة، موضحة أن الرموز لم تنهَر فعليًا، بل إن ذلك حدث بسبب “مشكلة في العرض” على واجهة المستخدم.

فخلال اضطرابات السوق يوم الجمعة، ظهرت بعض العملات البديلة (Altcoins) مثل IoTeX المُرمز (IOTX) وCosmos المُرمز (ATOM) وEnjin المُرمز (ENJ) وكأنها انهارت إلى قيمة 0 دولار على منصة بينانس، في حين بقيت أسعارها مستقرة فوق الصفر في بورصات مركزية أخرى.

وفي إعلان رسمي يوم الأحد، أكدت بينانس أن هذه الرموز لم تفقد 100% من قيمتها، موضحة أن الخلل كان ناتجاً عن تحديث تقني في دقة التسعير ضمن بعض أزواج التداول:

“بعض أزواج التداول، مثل IOTX/USDT، شهدت مؤخرًا تقليل عدد المنازل العشرية المسموح بها لأدنى حركة سعرية، مما أدى إلى ظهور الأسعار على واجهة المستخدم بقيمة صفر وهو خطأ في العرض، وليس سعراً فعلياً بقيمة 0 دولار.”

العملات البديلة ظهرت وكأنها انهارت إلى الصفر على بينانس أثناء انهيار السوق. المصدر: Cointelegraph

جاء هذا الجدل بعد انهيار السوق يوم الجمعة، الذي شهد تصفية مراكز برافعة مالية بقيمة تصل إلى 20 مليار دولار، وهو ما يُعتبر أكبر عملية تصفية خلال 24 ساعة في تاريخ سوق العملات المشفرة.

تداولات تشير إلى احتمال تعرّض بينانس لهجوم منسّق

أشار المتداول المعروف باسم ElonTrades إلى أن بينانس ربما كانت هدفًا لهجوم منسّق أو استغلال خبيث، ما أدى إلى فقدان عملة Ethena المُرمز (USDe) وهي عملة مستقرة اصطناعية ارتباطها بالدولار الأمريكي على بينانس وانخفاضها إلى نحو 0.65 دولار.

وبحسب تقديراته، استغلّ المهاجمون آلية “الحساب الموحّد” (Unified Account) في بينانس، والتي تعتمد على بيانات من دفاتر الأوامر الداخلية كأوراكل بدلاً من الأوراكل الخارجية، ما سمح بحدوث اختلالات كبيرة في الأسعار.

وأضاف أن بينانس كانت قد أعلنت سابقًا نيتها إصلاح هذه المشكلة عبر استخدام بيانات تسعير من أوراكل خارجية بحلول يوم الثلاثاء، وهو ما منح المهاجمين نافذة زمنية لاستغلال النظام وخلق فروقات سعرية ضخمة.

المصدر: ElonTrades

ووفقاً له، تسببت هذه الثغرة في سلسلة من التصفية تجاوزت قيمتها مليار دولار على منصة بينانس، وانتشرت لاحقًا لتُحدث عدوى في الأسواق الأخرى.

أعلنت بينانس بالفعل عن تعويضات بقيمة إجمالية تصل إلى 283 مليون دولار للمستخدمين الذين تمت تصفيتهم بسبب فقدان الارتباط (depegging).

ورغم ذلك، دعا كريس مارسزالك (Kris Marszalek)، الرئيس التنفيذي لمنصة Crypto.com، إلى فتح تحقيقات تنظيمية في البورصات المركزية التي تكبّدت خسائر فادحة خلال انهيار السوق التاريخي يوم الجمعة.