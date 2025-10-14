المملكة المتحدة تمهّد الطريق أمام مديري الأصول لاستخدام البلوكشين في ترميز الصناديق

تام شمس - الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 05:52 مساءً - كشفت هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) عن خارطة طريق جديدة تهدف إلى مساعدة مديري الأصول على اعتماد تقنية البلوكشين في ترميز الصناديق الاستثمارية.

وفي بيان صدر يوم الثلاثاء، أوضحت الهيئة أن المبادرة تهدف إلى توفير مزيد من الوضوح للشركات الراغبة في اعتماد ترميز الأصول، بما يسهم في دفع الابتكار والنمو في قطاع إدارة الأصول.

وقال سيمون وولز، المدير التنفيذي للأسواق في الهيئة:

"يمتلك الترميز القدرة على إحداث تغييرات جوهرية في إدارة الأصول، مع تحقيق فوائد للصناعة والمستهلكين على حد سواء. هناك العديد من الأمور التي يمكن للشركات القيام بها بموجب القواعد الحالية، وأكثر من ذلك سيكون ممكنًا مع التغييرات التي نقترح تنفيذها الآن."

ووفقًا للهيئة، يمكن للمنتجات المرمّزة أن تعزز المنافسة وتقلل التكاليف وتوسع نطاق الوصول إلى الاستثمارات، خاصة في الأسواق الخاصة والبنى التحتية. كما أن رقمنة عمليات الصناديق يمكن أن تسهم في خفض تكاليف المطابقة ومشاركة البيانات.

خارطة طريق لترميز الصناديق

تشمل الخطة الجديدة إرشادات لتشغيل سجلات الصناديق المرمّزة بموجب القواعد الحالية عبر نموذج UK Blueprint، إلى جانب إطار مبسط للتعاملات يتيح معالجة وحدات الصناديق التقليدية والمرمّزة على حد سواء، بالإضافة إلى خارطة طريق لتسوية المعاملات باستخدام البلوكشين.

كما تخطط الهيئة لدراسة كيفية تطور الأطر التنظيمية مع اتساع نطاق استخدام الترميز. وقال وولز:

"تملك المملكة المتحدة فرصة لتكون رائدة عالميًا في هذا المجال، ونحن نريد أن نمنح مديري الأصول الوضوح والثقة اللازمين لتحقيق ذلك."

في الشهر الماضي، دعت منصة Coinbase المستخدمين إلى دعم عريضة عامة تطالب الحكومة البريطانية بوضع استراتيجية مؤيدة للابتكار في مجالي البلوكشين والعملات المستقرة.

وطالبت العريضة بوضع إطار تنظيمي واضح يشمل تنظيم العملات المستقرة والترميز، وتبني البلوكشين، وتعيين مفوّض مختص بشؤون البلوكشين.

عريضة لدعم الابتكار في تقنية البلوكشين. المصدر: البرلمان البريطاني

انتقادات لسياسة المملكة المتحدة تجاه العملات المشفرة

واجهت المملكة المتحدة انتقادات بشأن نهجها في تنظيم العملات المشفرة. ففي يونيو، حذّر منتدى المؤسسات النقدية والمالية الرسمية (OMFIF)، وهو مركز أبحاث مستقل، من أن بريطانيا أهدرت تفوقها المبكر في مجال التمويل القائم على دفاتر السجلات الموزعة.

وفي يوليو، أطلقت Coinbase مقطع فيديو ساخرًا بعنوان "كل شيء على ما يرام"، انتقدت فيه النظام المالي البريطاني من خلال كلمات وألحان تُشيد بالقوة المالية للبلاد بينما تُظهر مشاهد من التضخم والفقر والأزمات الاقتصادية.

لكن يبدو أن ضغط الصناعة بدأ يؤتي ثماره؛ إذ رفعت هيئة السلوك المالي الأسبوع الماضي الحظر المفروض منذ عام 2019 على ملاحظات التداول في البورصة (ETNs) الخاصة بالعملات المشفرة للمستثمرين الأفراد، مما سمح بتداولها في البورصات البريطانية المعتمدة من الهيئة.

كما أفادت تقارير بأن بنك إنجلترا يعتزم تخفيف القيود المقترحة على احتياطيات الشركات من العملات المستقرة، مع النظر في استثناءات للشركات التي تحتاج إلى احتياطيات أكبر مدعومة بالنقد التقليدي.