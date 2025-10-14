محلل: انهيار سوق العملات المشفّرة بقيمة 19 مليار دولار كان "خفض مديونية منضبطًا" وليس انهيارًا متسلسلًا

تام شمس - الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 05:52 مساءً - أدى انهيار سوق العملات المشفّرة يوم الجمعة بقيمة 19 مليار دولار وهو الأكبر في تاريخ السوق إلى انقسام بين المتداولين؛ إذ اتهم البعض صنّاع السوق بتنفيذ عملية بيع منسّقة، في حين أشار محللون إلى أنه كان دورة طبيعية من خفض المديونية (Deleveraging).

وبحسب بيانات DefiLlama، تراجعت المراكز المفتوحة لعقود الفيوتشر الدائمة في المنصات اللامركزية (DEXs) من 26 مليار دولار إلى أقل من 14 مليار دولار خلال الانهيار المفاجئ يوم الجمعة.

كما قفزت رسوم بروتوكولات الإقراض إلى أكثر من 20 مليون دولار في يوم واحد وهو أعلى إجمالي يومي على الإطلاق في حين ارتفع حجم التداول الأسبوعي على DEXs إلى أكثر من 177 مليار دولار.

أما إجمالي القروض القائمة على بروتوكولات الإقراض، فقد انخفض إلى أقل من 60 مليار دولار للمرة الأولى منذ أغسطس.

المصدر: DefiLlama

محللون يرون أن الانخفاض كان عضويًا وطبيعيًا

رغم أن العديد من المتداولين أشاروا إلى احتمال أن يكون الانخفاض ناتجًا عن خلل في المنصات أو تصرفات منسقة من كبار المتداولين، إلا أن بيانات البلوكشين تشير إلى أن معظم عمليات التصفية القياسية كانت عضوية وليست مفتعلة.

فخلال انهيار يوم الجمعة، انخفضت المراكز المفتوحة بنحو 14 مليار دولار، لكن ما لا يقل عن 93% من هذا الانخفاض كان "خفض مديونية منضبطًا وليس انهيارًا متسلسلًا"، بحسب أكسل أدلر جونيور، المحلل في CryptoQuant.

وأضاف أدلر أنه من أصل الـ14 مليار دولار، تمت تصفية مراكز شراء بقيمة مليار دولار فقط على البيتكوين (BTC)، واصفًا ذلك بأنه "لحظة نضج كبيرة للبيتكوين"، وذلك في منشور له على منصة X يوم الثلاثاء.

المصدر: Axel Adler Jr

مع ذلك، لم يقتنع الجميع بأن ما حدث كان مجرد تفاعل ميكانيكي طبيعي. فقد اتهم عدد من المراقبين صنّاع السوق الرئيسيين بالمساهمة في الانهيار عبر سحب السيولة من المنصات في لحظات حرجة.

ووفقًا لمحلل السلسلة المعروف باسم YQ، أظهرت بيانات دفاتر الأوامر أن صنّاع السوق تسببوا في "فراغ سيولي" فاقم من حدة التصحيح.

وأشار إلى أن صنّاع السوق بدأوا بسحب السيولة في الساعة 9:00 مساءً بالتوقيت العالمي الموحد (UTC) يوم الجمعة، أي بعد ساعة واحدة فقط من تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة على الصين.

وبحلول الساعة 9:20 مساءً بالتوقيت العالمي، بلغت معظم الرموز قاعها السعري، فيما انهارت السيولة في دفاتر الأوامر إلى 27,000 دولار فقط أي بانخفاض بنسبة 98%، وفقًا لـ YQ.

المصدر: YQ

كما أبرزت منصة Coinwatch لتحليل بيانات البلوكشين انهيار السيولة بنسبة 98% في منصة Binance، وهي أكبر بورصة عملات رقمية في العالم.

المصدر: Coinwatch

وأضافت المنصة في منشور على X يوم الأحد:

"عندما انهار سعر الرمز، سحب كلا صنّاعي السوق كل أوامرهما من الدفاتر. وبعد ساعة ونصف فقط، أعاد أحدهما تشغيل روبوتاته وأعاد ضخ السيولة كما كانت، بينما كان الآخر بالكاد حاضرًا في السوق."

المصدر: Coinwatch

وفي حالة أخرى، تتعلق برمز مدرج على منصة Binance تزيد قيمته عن 5 مليارات دولار، قالت Coinwatch إن اثنين من أصل ثلاثة صنّاع سوق “تخلّوا عن مسؤولياتهم لمدة 5 ساعات.”

وأضافت أنها تجري محادثات مع هذين الصنّاعين لتسريع عودتهم إلى دفاتر الأوامر.