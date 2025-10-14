تبرع بقيمة 200 ألف دولار من بينانس لعلاج مرضى السرطان في مالطا يتجمّد منذ 2018.. ويساوي اليوم 37 مليون دولار

تام شمس - الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 05:52 مساءً - تبرّع بقيمة 200 ألف دولار قدّمه مستخدمو بينانس (Binance) والمنصة نفسها في عام 2018 لصالح جمعية مالطية لعلاج مرضى السرطان في مراحله المتقدمة، أصبح اليوم يساوي نحو 37 مليون دولار — لكنه لا يزال مجمدًا ولم يُستخدم حتى الآن.

في منشور على منصة X يوم الاثنين، أشار كونور غروغان، رئيس قسم العمليات التجارية في منصة كوينبيس (Coinbase)، إلى القيمة الحالية للتبرع غير المطالب به، موضحًا أن الأموال التي كانت جزءًا من حملة خيرية أطلقتها بينانس عام 2018 ما تزال في المحفظة المستلمة منذ ذلك الحين دون حركة.



المصدر: Conor Grogan

وكتب غروغان:

"على المواطنين في مالطا إبلاغ حكومتهم بأن هذه الأموال يمكن الوصول إليها."

من 200 ألف دولار إلى 37 مليونًا

بلغت قيمة التبرع 30,644 عملة من BNB، وكانت تساوي نحو 200 ألف دولار عام 2018، لكنها تبلغ اليوم ما يقارب 37 مليون دولار وفقًا للأسعار الحالية.

وقالت بينانس في بيان سابق عام 2021:

"بفضل الارتفاع في قيمة هذه الأصول الرقمية، أصبح بالإمكان الآن مساعدة عدد أكبر من المحتاجين."

لكن العلاقة بين بينانس وصندوق مالطا المجتمعي (MCCF) الذي كان من المفترض أن يتلقى التبرع توترت لاحقًا. ففي عام 2021، هدّد الصندوق بمقاضاة بينانس بزعم عدم تقديمها البيانات المالية للأعوام 2018 و2019 و2020، متجاهلة تذكيرات سنوية متكررة. غير أن التهديد سُحب لاحقًا بعد أيام فقط، حين أعلنت الجهة أن الحسابات تم العثور عليها في مجلد إلكتروني.

وقال متحدث باسم MCCF لصحيفة Times of Malta:

"تم تقديم المستندات في سبتمبر 2020، وتم العثور عليها في مجلد إلكتروني. نأسف لأي إزعاج تسببنا به."

التبرع لا يزال مجمدًا منذ سنوات

منذ عام 2021، تقول التقارير إن بينانس تنتظر من صندوق MCCF تزويدها بمعلومات المرضى المستفيدين، بما في ذلك الفواتير الطبية وعناوين المحافظ الرقمية.

لكن الصندوق يرفض مشاركة تلك المعلومات التي تعتبرها بينانس ضرورية لتحويل الأموال مباشرة إلى المرضى، مما تسبب في جمود الوضع تمامًا، بحسب Times of Malta.

وفي إعلان عام 2021، قالت بينانس إنها كانت تبحث عن حلول بديلة مع MCCF، لكنها أصرت على تحويل التبرعات مباشرة إلى المستفيدين النهائيين لضمان "أعلى مستويات الشفافية والكفاءة".

وأضاف البيان:

"للأسف، عندما تم تقديم خطة التبرعات في 24 نوفمبر 2020، لم تتضمن الخطة عناوين محافظ المستفيدين النهائية، والتي كانت ضرورية لإتمام التحويل وفقًا للشروط."

وأكدت بينانس حينها أنها كانت "قريبة من التوصل إلى اتفاق" وتنتظر رد الصندوق، لكن لم تُصدر أي تحديثات منذ ذلك الوقت.

ولم ترد بينانس ولا MCCF على طلب Cointelegraph للتعليق حتى وقت النشر.