صناديق ETF الأمريكية للبيتكوين والإيثيريوم تسجّل تدفقات خارجة بقيمة 755 مليون دولار بعد انهيار السوق

تام شمس - الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 05:52 مساءً - شهدت صناديق البيتكوين والإيثيريوم الفورية (Spot ETFs) في الولايات المتحدة تدفقات خارجة إجمالية تجاوزت 755 مليون دولار يوم الاثنين، بعد عمليات التصفية القياسية التي شهدها سوق العملات المشفّرة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وبحسب بيانات SoSoValue، سجّلت صناديق البيتكوين ETF صافي تدفقات خارجة بقيمة 326.52 مليون دولار.

وكان صندوق Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund المُرمز (FBTC) صاحب أكبر تدفقات خارجة بقيمة 93.28 مليون دولار، تلاه صندوق Grayscale Bitcoin Trust المُرمز (GBTC) الذي سجّل 145.39 مليون دولار من التدفقات الخارجة.

وشهدت صناديق أخرى بارزة مثل Ark 21Shares Bitcoin ETF المُرمز (ARKB) وBitwise Bitcoin ETF المُرمز (BITB) تدفقات خارجة يومية بلغت 21.12 مليون دولار و115.64 مليون دولار على التوالي.

في المقابل، سجّل صندوق BlackRock iShares Bitcoin Trust المُرمز (IBIT) تدفقات داخلة بلغت 60.36 مليون دولار.

وحتى وقت كتابة التقرير، بلغت إجمالي التدفقات الداخلة التراكمية لجميع صناديق البيتكوين الفورية 62.44 مليار دولار، فيما وصلت إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة إلى 157.18 مليار دولار، أي ما يعادل 6.81% من القيمة السوقية للبيتكوين.

وعلى الرغم من الانخفاض اليومي، شهدت الصناديق تدفقات داخلة أسبوعية بلغت 2.71 مليار دولار الأسبوع الماضي.

صناديق البيتكوين الفورية تسجّل أكثر من 300 مليون دولار من التدفقات الخارجة. المصدر: SoSoValue

صناديق الإيثيريوم تسجّل تدفقات خارجة بقيمة 428 مليون دولار

شهدت صناديق الإيثيريوم ETF تدفقات خارجة إجمالية بلغت 428.52 مليون دولار يوم الاثنين.

وسجّل صندوق BlackRock iShares Ethereum Trust المُرمز (ETHA) أكبر تدفقات خارجة يومية بقيمة 310.13 مليون دولار، تلاه Grayscale Ethereum Trust المُرمز (ETHE) بقيمة 20.99 مليون دولار، وFidelity Ethereum Fund المُرمز (FETH) بقيمة 19.12 مليون دولار.

كما سجّلت صناديق Bitwise Ethereum ETF المُرمز (ETHW) وVanEck Ethereum ETF المُرمز (ETHV) خسائر أقل حجمًا.

ويظل صندوق ETHA الأكبر من حيث الأصول، إذ يمتلك 17.02 مليار دولار من صافي الأصول وحصة سوقية تبلغ 3.29%، في حين بلغ إجمالي حجم التداول اليومي لصناديق الإيثيريوم نحو 2.82 مليار دولار.

وجاءت هذه التدفقات الخارجة بعد انهيار السوق الذي شهد تصفيات إجبارية بقيمة 20 مليار دولار نهاية الأسبوع الماضي، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على جميع الواردات الصينية اعتبارًا من 1 نوفمبر، ردًا على قيود بكين الجديدة على صادرات المعادن النادرة.

تُظهر البيانات أن الشركات العامة وصناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) تمتلك الآن 12.2% من إجمالي المعروض من البيتكوين، وهو ما يعكس استمرار تراكم المؤسسات الكبرى طوال العام الجاري.

الشركات العامة وصناديق ETF تمتلك أكثر من 12% من المعروض من البيتكوين. المصدر: Mister Crypto

الحذر يدفع المستثمرين إلى سحب الأموال من صناديق العملات المشفّرة

قال فينسنت ليو، مدير الاستثمار في شركة Kronos Research التايوانية، في تصريح لـ Cointelegraph إن عمليات السحب الأخيرة جاءت نتيجة حذر المستثمرين بعد موجة التصفية الأخيرة.

وأضاف:

"المستثمرون يفضلون البقاء على الهامش بانتظار اتضاح الرؤية الاقتصادية العامة قبل العودة إلى السوق."

وأوضح ليو أن المعنويات الحالية تطغى على العوامل الأساسية في توجيه حركة السوق، مشيرًا إلى أن تطورات مثل إنهاء إغلاق الحكومة الأمريكية أو إحراز تقدم في المفاوضات التجارية يمكن أن تعيد الثقة إلى المستثمرين وتؤدي إلى عودة الاهتمام بصناديق البيتكوين والإيثيريوم الفورية.