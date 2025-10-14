مؤسس مشروع Monad يحذر من إعلانات احتيالية على تيليغرام قبل توزيع التوكن المجاني

تام شمس - الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 08:52 مساءً - استهدف مهاجمون إلكترونيون قناة تيليغرام الرسمية لمشروع Monad بإعلانات مزيّفة تحاكي بوابة المطالبات الخاصة بتوزيع التوكن المجاني (Airdrop) المرتقب للمشروع.

وفي منشور على منصة X، حذّر كيون هون (Keone Hon)، الشريك المؤسس لـ Monad، المستخدمين من النقر على أي إعلانات تظهر داخل القناة الرسمية للمشروع، موضحًا أن المهاجمين اشتروا إعلانات مدفوعة على تيليغرام ظهرت داخل القناة الرسمية نفسها وهي قناة يفترض أن تحتوي فقط على منشورات Monad الأصلية.

وقال هون في منشوره:

"من الغريب أن تيليغرام يسمح بعرض محتوى داخل قناة مخصصة لطرف واحد فقط!"

وجاء الهجوم قبل الإطلاق الرسمي المنتظر لتوزيع التوكن المجاني الخاص بـ Monad، والمقرر في الساعة 1:00 ظهرًا بتوقيت UTC يوم الثلاثاء.

ومع محاولة المحتالين استغلال الزخم الكبير حول الحدث، ذكّر هون المستخدمين بأنه ليس هناك حاجة للاستعجال عند المطالبة بالمكافآت.

وأضاف:

"لا تتصرفوا على عجل، وتحققوا ثلاث مرات قبل القيام بأي خطوة."

كما طمأن المجتمع بأن البوابة ستكون مفتوحة لمدة ثلاثة أسابيع، مما يمنح المستخدمين وقتًا كافيًا لتقديم مطالباتهم بأمان.

فريق Monad يحذر المستخدمين من النقر على الروابط في الإعلانات. المصدر: Monad

تقييم Monad يصل إلى 7 مليارات دولار قبل إطلاق التوكن

قبل حدث توليد التوكن الرسمي (TGE)، بدأ رمز MON بالتداول بالفعل في سوق العقود الدائمة لمنصة Hyperliquid بسعر يقارب 0.07 دولار، ما يشير إلى قيمة سوقية كلية مخففة (FDV) تبلغ حوالي 7 مليارات دولار استنادًا إلى إجمالي المعروض البالغ 100 مليار توكن.

ويعكس هذا التسعير المبكر التفاؤل الكبير من المستثمرين قبيل إطلاق الشبكة الرئيسية للمشروع وتطلعاته إلى منافسة شبكات البلوكشين عالية الأداء الأخرى.

تُعد Monad بلوكشين من الطبقة الأولى (Layer 1) متوافقة مع آلة الإيثيريوم الافتراضية (EVM)، ومصممة لتحسين قابلية التوسع وسرعة المعاملات.

وتؤكد الشبكة قدرتها على معالجة ما يصل إلى 10,000 معاملة في الثانية (TPS) مع نهائية شبه فورية، بفضل آلية تنفيذ متوازٍ وطبقة إجماع محسّنة.

وتدّعي Monad أنها تجاوزت معضلة البلوكشين الثلاثية، التي تنص على أن الشبكات عادةً لا يمكنها تحقيق أكثر من اثنين من الخصائص الثلاث: قابلية التوسع، والأمان، واللامركزية.

الإعلانات الاحتيالية تنتهك سياسات تيليغرام

ورغم أن الإعلانات المزيّفة نجحت في التسلل إلى بنية تيليغرام الإعلانية، إلا أنها تنتهك بوضوح عدّة سياسات إعلانية للمنصة.

يشمل ذلك قواعد تيليغرام ضد الإعلانات المضللة، والتلاعب بالمحتوى، وبرامج البريد المزعج (سبام)، والاختراق، إضافة إلى الترويج لخدمات مالية ضارة.

وتحظر المنصة صراحة الروابط الاحتيالية (Phishing) في الإعلانات، حيث تنص سياساتها على أن:

"الإعلانات يجب ألا تروّج لأي محتوى احتيالي، بما في ذلك الخدمات التي تخدع المستخدمين للكشف عن معلوماتهم الشخصية أو غيرها."

ورغم أن المنصة تمتلك سياسات سليمة من حيث المبدأ، إلا أن حالة Monad تسلّط الضوء على الحاجة إلى آليات تدقيق إعلاني أكثر صرامة لمنع مثل هذه الهجمات الاحتيالية.

تواصلت Cointelegraph مع القناة الرسمية للاستفسارات الصحفية في تيليغرام لكنها لم تتلق سوى رد آلي حتى وقت النشر.